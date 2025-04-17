ВСУ сорвали масштабное наступление РФ на покровском направлении 17.04.2025, 20:11

Уничтожено более 100 единиц техники и две сотни оккупантов.

Сегодня, 17 апреля, российские войска совершили массированный штурм в районе Покровска на востоке Украины, однако украинские защитники успешно отбили атаку и нанесли врагу значительные потери. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга для представителей СМИ.

По словам главы государства, основной удар агрессора приняли на себя бойцы 14-й бригады ВСУ и 117-й бригады Национальной гвардии Украины. Благодаря заблаговременной подготовке к возможному наступлению украинские защитники смогли полностью ликвидировать ударную группу противника.

«Уничтожены 115 единиц российской техники, 200 оккупантов ликвидированы, еще 30 — ранены. Это мощная работа наших Сил обороны. Искренне благодарю каждого, кто стоит на защите страны», — отметил президент Украины.

Также Зеленский рассказал, что накануне вечером Россия пыталась продвинуться в Запорожском направлении. В результате контрдействий украинских подразделений враг потерял еще 80 человек убитыми и 117 ранеными. Кроме того, было уничтожено около 40 единиц техники.

Президент Украины подчеркнул, что эти попытки могут быть частью более масштабной стратегии России, которая готовится к серии атак по разным направлениям — от Сумщины и Харьковщины до Запорожской области и востока страны. По его словам, такие действия в очередной раз подтверждают потребность в системной поддержке Украины со стороны международных партнеров.

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