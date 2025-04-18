Польша празднует тысячу лет со дня коронации первого короля Болеслава I Храброго 1 18.04.2025, 14:16

С этим моментом связано рождение Польского королевства как полноценного игрока на политической карте Европы.

Ровно тысячу лет назад, 18 апреля 1025 года, состоялась, вероятно, первая в истории Польши коронация: Болеслав I, впоследствии прозванный Храбрым, стал первым королем нового польского королевства. Хотя само событие окутано исторической тенью и почти не задокументировано, именно с этим моментом принято связывать рождение Польского королевства как полноценного игрока на политической карте Европы, передает «Польское радио».

Корону Болеслав Храбрый получил из рук папского легата — непосредственно перед своей смертью. Но задолго до этого он сумел создать сильное государство, влияние которого простиралось от Днепра до Лабы. Попытки получить королевский титул он предпринимал и ранее, однако этому мешали конфликты с императором Священной Римской империи Генрихом II.

Коронация стала не столько началом государственности, сколько ее кульминацией — именно при Болеславе впервые зафиксированы названия «Польша» и «поляки». Как отмечает профессор Пшемыслав Урбанчик, археолог и специалист по эпохе первых Пястов:

«Это одно из величайших достижений Болеслава Храброго — он дал нам наше национальное имя: поляки, и имя государству: Польша. Это название впервые появляется на его монетах, отчеканенных около 1005 года. Там выгравировано princeps Polonie — правитель Польши. Это осязаемое доказательство появления имени страны, которое раньше не использовалось».

Ранее, в 1000 году, на Гнезненском съезде, Болеслав уже получил символическое признание — император Оттон III возложил на его голову императорский диадем. Некоторые историки считают это актом коронации. Однако, как подчеркивает профессор Ежи Пысяк:

«Это могло быть коронованием, хотя у Галла Анонима нет ни слова о помазании на царствование. Следует помнить, что многие европейские короли того времени и позднее носили титул короля без обряда помазания».

Считается, что официальная коронация Болеслава Храброго состоялась именно 18 апреля — в день Пасхи 1025 года. Однако некоторые источники указывают на 23 апреля, день памяти святого Войцеха.

Государственные торжества по случаю юбилея запланированы на 26 апреля — в Гнезно, исторической столице Польши, состоится торжественное собрание Сейма и Сената.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com