Бунт в Краснодаре: 100 солдат РФ сломали забор и вырвались из части
- 19.04.2025, 8:12
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Бунтовщики вошли на территорию военной комендатуры.
В Краснодаре (РФ) произошел массовый побег солдат из военной комендатуры, где они удерживались за самовольное оставление части (СОЧ).
Об этом сообщает Astra.
Отмечается, что около ста российских военных участвовали в попытке такого побега из части.
Как говорится в публикациях росмедиа, в районе краснодарской в/части силовики перекрыли 2-ю Трудовую улицу, на месте много сотрудников полиции, продолжается осмотр автомобилей.
По данным Telegram-канала Baza, около 100 беглых военных перед этим удерживали на территории одной из военных комендатур «в специально огороженном месте». Также отмечается, что солдаты сломали забор и уже вышли на территорию комендатуры.
По предварительным данным, военные беглецы в Краснодаре не были вооружены. Данные о пострадавших или жертвах в результате инцидента не поступали.
Кроме того, передают росмедиа, территория местной военной комендатуры была окружена со всех сторон росгвардейцами и автомобилями полиции.
Пока не известно, удалось ли кому-то из военных сбежать из краснодарской в/ч.