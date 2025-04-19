Папа Римский пропустит часть пасхальных церемоний
- 19.04.2025, 22:07
Понтифик уже делегировал несколько важных мероприятий.
Европейские СМИ отмечают, что состояние здоровья Папы Франциска до сих не позволяет ответить на вопрос, сможет ли он в воскресенье лично произнести традиционное пасхальное благословение «Urbi et Orbi».
Немецкий «Bild» пишет, что понтифик все же примет участие хотя бы в части пасхальных церемоний, хотя несколько важных мероприятий в честь Пасхи он уже передал другим.
На этой неделе он поблагодарил медперсонал слабым голосом: «Спасибо за вашу отличную работу в больнице. Продолжайте в том же духе».
Папа Франциск еще не восстановился полностью, поэтому неудивительно, что он уже делегировал несколько важных мероприятий в честь Пасхи.
В четверг посетители собора Святого Петра безуспешно надеялись на его присутствие на открытии литургических праздников Пасхи: вместо Папы традиционное освящение мира возглавил итальянский куриальный кардинал Доменико Кальканьо.
Тем не менее, многие паломники надеются, что в воскресенье он сможет выйти на балкон собора Святого Петра и произнести традиционное благословение «Urbi et Orbi» — «к городу (Риму) и к миру».