Папа Римский пропустит часть пасхальных церемоний 19.04.2025, 22:07

Понтифик уже делегировал несколько важных мероприятий.

Европейские СМИ отмечают, что состояние здоровья Папы Франциска до сих не позволяет ответить на вопрос, сможет ли он в воскресенье лично произнести традиционное пасхальное благословение «Urbi et Orbi».

Немецкий «Bild» пишет, что понтифик все же примет участие хотя бы в части пасхальных церемоний, хотя несколько важных мероприятий в честь Пасхи он уже передал другим.

На этой неделе он поблагодарил медперсонал слабым голосом: «Спасибо за вашу отличную работу в больнице. Продолжайте в том же духе».

Папа Франциск еще не восстановился полностью, поэтому неудивительно, что он уже делегировал несколько важных мероприятий в честь Пасхи.

В четверг посетители собора Святого Петра безуспешно надеялись на его присутствие на открытии литургических праздников Пасхи: вместо Папы традиционное освящение мира возглавил итальянский куриальный кардинал Доменико Кальканьо.

Тем не менее, многие паломники надеются, что в воскресенье он сможет выйти на балкон собора Святого Петра и произнести традиционное благословение «Urbi et Orbi» — «к городу (Риму) и к миру».

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