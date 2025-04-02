Сын Кадырова стал куратором МВД Чечни 2.04.2025, 3:00

Адам Кадыров

Ему 17 лет.

Младший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров, назначен куратором регионального управления МВД России. Об этом сообщается в новостном сюжете ГТРК «Вести Чеченской республики».

Официальной информации по этому поводу пока не поступало. Из телесюжета следует, что о назначении Адама Кадырова объявили во время торжественного совещания МВД Чечни. Там же Кадыров-младший назначил нового руководителя оперативно-розыскной части ведомственного управления собственной безопасности, а затем вручил нескольким сотрудникам высшие награды и медали «Герой Чеченской Республики. Къонах» за мужество и героизм.

У самого Адама Кадырова более десяти наград. Среди них медаль «Герой Чеченской Республики», ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За заслуги перед Уммой» I степени (КЧР), «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «Трудовая Доблесть России», нагрудный знак ОМОН «АХМАТ-Грозный» и другие. 27 марта 2025 года его наградили ведомственной медалью Росгвардии «За боевое отличие», приказ подписал глава ведомства Виктор Золотов.

Также Адам Кадыров является членом Арабского арбитражного суда и куратором Российского университета спецназа имени В. В. Путина (расположен в чеченском Гудермесе).

В ноябре 2023 года Адама назначили на должность начальника службы безопасности главы республики. Тогда ему было 15 лет. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов писал, что назначение Кадырова-младшего на новую должность стало «абсолютно закономерным», поскольку он «проявляет себя как достойный мужчина», а также «твердо и неукоснительно соблюдает предписания религии Ислам».

В октябре 2024 года сын Кадырова вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы российского субъекта.

В 15-летнем возрасте Адам Кадыров избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Кадры инцидента опубликовал глава Чечни, который неоднократно выражал гордость за этот поступок сына — «героя всех мусульман».

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