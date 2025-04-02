Возле нацбиблиотеки в Минске забил «фонтан»
- 2.04.2025, 9:44
Движение затруднено.
В Минске возле Национальной библиотеки в среду, 2 апреля, забил «фонтан». Видео аварии появилось в соцсетях, об этом сообщило и госагентство «Минск-Новости».
«Из-за прорыва водопроводной трубы вблизи Национальной библиотеки подтоплена проезжая часть проспекта Независимости при движении в сторону МКАД, а также затруднено движение по проспекту Независимости со стороны улицы Макаенка в направлении улицы Жасминовой», — сообщили в ГАИ.
Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.
«Фонтан» у нацбиблиотеки забил из-за повреждения трубы диаметром 1000 мм. Это произошло в 8.29 во время работы строителей, сообщил «Минскводоканал». Уже начаты работы по локализации повреждения.
В связи с аварией изменилось движение общественного транспорта.
Движение троллейбусного маршрута № 42 организовано по ул. Филимонова, Кедышко, Толбухина, Кедышко, Калиновского; № 41 и автобусов маршрутов № 27, 80, 91, 95, 113с, 939 — по ул. Филимонова, Кедышко.