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Возле нацбиблиотеки в Минске забил «фонтан»

  • 2.04.2025, 9:44
Возле нацбиблиотеки в Минске забил «фонтан»

Движение затруднено.

В Минске возле Национальной библиотеки в среду, 2 апреля, забил «фонтан». Видео аварии появилось в соцсетях, об этом сообщило и госагентство «Минск-Новости».

«Из-за прорыва водопроводной трубы вблизи Национальной библиотеки подтоплена проезжая часть проспекта Независимости при движении в сторону МКАД, а также затруднено движение по проспекту Независимости со стороны улицы Макаенка в направлении улицы Жасминовой», — сообщили в ГАИ.

Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.

«Фонтан» у нацбиблиотеки забил из-за повреждения трубы диаметром 1000 мм. Это произошло в 8.29 во время работы строителей, сообщил «Минскводоканал». Уже начаты работы по локализации повреждения.

В связи с аварией изменилось движение общественного транспорта.

Движение троллейбусного маршрута № 42 организовано по ул. Филимонова, Кедышко, Толбухина, Кедышко, Калиновского; № 41 и автобусов маршрутов № 27, 80, 91, 95, 113с, 939 — по ул. Филимонова, Кедышко.

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