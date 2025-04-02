В Беларуси вводят изменения по регулированию цен 2.04.2025, 13:27

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Документ уже подписан.

Правительство объявило, что подписан документ, который вносит изменение в нашумевшее 713-е постановление по ценам. Как уточняет Совмин, им будет откорректирована система регулирования цен.

«Изменения коснутся как производителей, так и субъектов торговли, — сообщает правительство. — Ключевая цель изменений — повышение финансовой устойчивости отечественных производителей, устранение административных барьеров согласования цен».

Другие подробности не сообщаются.

Напомним, ранее, 18 марта, глава Совмина Александр Турчин после совещания у Александра Лукашенко заявил, что правительство намерено к 1 апреля подготовить корректировки по госрегулированию цен. При этом премьер признал, что из-за регулирования цен возникли «некоторые дисбалансы». Хотя чуть ранее в этом месяце чиновники заявляли обратное. Напомним, ранее эксперты отмечали, что контроль цен государством грозит отложенным скачком инфляции, из-за него также есть проблемы у бизнеса.

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