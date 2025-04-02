Малгожата Госевска: Европа должна действовать немедленно! 5 2.04.2025, 17:29

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Малгожата Госевская

Каждый день промедления — это очередные жертвы лукашенковского террора.

Главa делегации Европарламента по связям с Беларусью, евродепутат от Польши Малгожата Госевска выступила с сильной речью в Европарламенте. Она призвала Брюссель немедленно надавить на Лукашенко, чтобы он освободил политзаключенных. Сайт Charter97.org публикует текст выступления:

— Здесь, в сердце Европы, мы должны сказать это вслух: Беларусь — это кровоточащая рана Европы! Виктория Кульша — 1605 дней в плену! Ольга Майорова — 1544 дня в плену! Елена Гнаук — 1172 дня в плену! Эти женщины не заключенные, они заложницы режима Лукашенко!

Виктория Кульша умирает на наших глазах. Она проходит через ад пыток! Попытки самоубийства, голодание, истощение ее организма и психики. Администрация колонии превратила тюрьму в концлагерь XXI века.

Ольга Майорова теряет зрение, но ей отказывают в лечении. Режим признал ее «террористкой», чтобы иметь возможность медленно убивать ее.

Елена Гнаук не знает, что ее дети сбежали от преследований. Отрезанная от мира, жестоко эксплуатируемая, ее пытаются лишить достоинства.

А Анджей Почобут? Белорусский и польский журналист, узник совести. Заперт в колонии строгого режима, подвергнут психологическим и физическим репрессиям только за то, что он голос правды!

Европа должна действовать немедленно! Каждый день промедления — это очередные жертвы лукашенковского террора. Мы требуем немедленного освобождения политзаключенных! Мы требуем санкций, мы требуем изоляции режима!

Мы должны бороться — за правду, за свободу, за жизнь тех, кто сегодня является заложником Лукашенко!

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