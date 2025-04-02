закрыть
2 апреля 2025, среда, 18:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Малгожата Госевска: Европа должна действовать немедленно!

5
  • 2.04.2025, 17:29
  • 1,642
Малгожата Госевска: Европа должна действовать немедленно!
Малгожата Госевская

Каждый день промедления — это очередные жертвы лукашенковского террора.

Главa делегации Европарламента по связям с Беларусью, евродепутат от Польши Малгожата Госевска выступила с сильной речью в Европарламенте. Она призвала Брюссель немедленно надавить на Лукашенко, чтобы он освободил политзаключенных. Сайт Charter97.org публикует текст выступления:

— Здесь, в сердце Европы, мы должны сказать это вслух: Беларусь — это кровоточащая рана Европы! Виктория Кульша — 1605 дней в плену! Ольга Майорова — 1544 дня в плену! Елена Гнаук — 1172 дня в плену! Эти женщины не заключенные, они заложницы режима Лукашенко!

Виктория Кульша умирает на наших глазах. Она проходит через ад пыток! Попытки самоубийства, голодание, истощение ее организма и психики. Администрация колонии превратила тюрьму в концлагерь XXI века.

Ольга Майорова теряет зрение, но ей отказывают в лечении. Режим признал ее «террористкой», чтобы иметь возможность медленно убивать ее.

Елена Гнаук не знает, что ее дети сбежали от преследований. Отрезанная от мира, жестоко эксплуатируемая, ее пытаются лишить достоинства.

А Анджей Почобут? Белорусский и польский журналист, узник совести. Заперт в колонии строгого режима, подвергнут психологическим и физическим репрессиям только за то, что он голос правды!

Европа должна действовать немедленно! Каждый день промедления — это очередные жертвы лукашенковского террора. Мы требуем немедленного освобождения политзаключенных! Мы требуем санкций, мы требуем изоляции режима!

Мы должны бороться — за правду, за свободу, за жизнь тех, кто сегодня является заложником Лукашенко!

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук
Три роты на квадратный километр
Три роты на квадратный километр Александр Коваленко
Шокирующий доклад о женщинах-политзаключенных в Беларуси
Шокирующий доклад о женщинах-политзаключенных в Беларуси Наталья Радина
Китайская заграница не помогла
Китайская заграница не помогла Владимир Рувинский