Самый пожилой астронавт NASA вернулся на Землю в день своего 70-летия 20.04.2025, 18:00

Фото: NASA/Bill Ingalls

За свою жизнь он провел в космосе более полутора лет.

Американский астронавт Дон Петтит вместе с российскими космонавтами Алексеем Овчининым и Иваном Вагнером благополучно вернулся на Землю после семимесячной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), сообщает NASA.

Спускаемый аппарат «Союз МС-26» отстыковался от станции в 17.57 по восточному времени и совершил мягкую посадку с использованием парашютной системы в 06.20 по времени Казахстана в степях юго-восточнее Жезказгана.

Экспедиция продлилась 220 дней. За это время экипаж совершил 3520 оборотов вокруг Земли и преодолел расстояние более 93 миллионов миль. Полет стал четвертым в карьере Петтита, который теперь имеет в своем активе 590 суток, проведенных в космосе.

На борту МКС астронавт проводил исследования в области 3D-печати металлов в невесомости, водоочистки, роста растений при различных условиях увлажнения и поведения огня в микрогравитации — эти разработки призваны подготовить будущие миссии за пределы низкой околоземной орбиты.

Посадка совпала с личным праздником Петтита — днем его 70-летия, сделав его самым возрастным астронавтом NASA, вернувшимся с орбиты.

По данным NASA, состояние здоровья всех членов экипажа соответствует ожиданиям, и после медицинских проверок Петтит отправится домой, в Хьюстон.

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