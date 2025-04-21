«Воскреснет и наша Беларусь» 21.04.2025, 8:35

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Юрий Рой

Интервью с белорусским православным священником в изгнании.

Православный священник из Гродно Юрий Рой весной 2023 года уехал из Беларуси в Литву и перешел под юрисдикцию Константинопольского патриархата. С тех пор отец Юрий служит в Вильнюсе, в Белорусской православной общине Вселенского патриархата. «Белсат» побеседовал со священником о праздновании Пасхи на родине и в изгнании, новой белорусской церкви, которая для многих стала семьей и как не потерять веру во время испытаний.

Все богослужения по-белорусски

– Отец Юрий, как в этом году православные белорусы Вильнюса празднуют Пасху?

– В Великий четверг мы служили воспоминание Тайной вечери, когда Христос собрал своих учеников и впервые в человеческой истории наши земные хлеб и вино стали его плотью и кровью. В Страстную пятницу – в день распятия Господа Иисуса вечером выносилась в центр храма плащаница, где изображен Христос, которого мертвого сняли с креста.

В субботу была литургия Великой Субботы. Это день тишины, сосредоточенной подготовки к воскресению Христову. После литургии с 11:30 до 21:00 освящали пасхальные блюда. Это непрерывный людской поток – буквально каждые 20 минут собирались люди и мы выходили освящать корзинки.

Пасхальная служба состоялась в 00:00, в полночь. Началась с небольшого крестного года и тянулась до 2 часов ночи примерно.

Все наши богослужения полностью по-белорусски.

Православная Пасхальная служба – в лютеранской кирхе

– Много ли белорусов в вашей общине?

– Да, людей много. У нас нет классического храма, мы приспособили помещение под богослужения, устроили часовню. Это пространство небольшое по площади и сейчас нам его явно не хватает. Мы пока что нашли выход в том, что в воскресенье служим две службы, чтобы не все люди собирались на одну. И всерьез думаем, что нужно искать что-то большее. Строительство храма мы не потянем, нужно будет снимать в аренду что-то большее по площади.

Мы празднуем уже третью Пасху. За два года существования нашего прихода сообщество значительно увеличилось. Можно сказать, что проект белорусской православной общины в составе Константинопольского патриархата состоялся, живет и развивается. Это видно и по числу крещений, и венчаний, которые у нас совершаются в приходе, по количеству прихожан. А на Рождество и Пасху человек 150 – 200 собирается, и мы тогда просимся в больший храм.

В этом году пасхальное богослужение происходило в здании лютеранской кирхи в Вильнюсе.

– Интересное сотрудничество между православными и лютеранами…

– Да, интересно, тем более, что для Вильнюса это традиционное явление. Если посмотреть в историю, в XVII век – православные и протестанты в Вильнюсе очень тесно взаимодействовали, помогали друг другу, совместно отстаивали свои конфессиональные интересы. Поэтому это не новое явление, а традиционное для Вильнюса и ВКЛ.

– Трудно представить такое в Беларуси…

– К сожалению, да. РПЦ культивирует отношение к христианам других конфессий в лучшем случае сдержанное или даже негативное. Конечно, для Беларуси это проблема, так как белорусам нужно держаться в мире, а не углублять конфессиональные противоречия и не навешивать ярлыки на других.

«Христос воскрес! Воскреснет и наша Беларусь». Пасхальная беседа с отцом Юрием Роем

Православный священник из Гродно Юрий Рой весной 2023 года уехал из Беларуси в Литву и перешел под юрисдикцию Константинопольского патриархата. С тех пор отец Юрий служит в Вильнюсе, в...

Мы в нашей нынешней церковной практике стараемся поддерживать хорошие открытые взаимоотношения и с католиками, и с греко-католиками, и с протестантами. И между нашими общинами в Вильнюсе очень хорошие отношения.

Приход стал семьей для белорусов в изгнании

– Расскажите о самом праздновании Пасхи в вашей общине. Вы сохраняете белорусские обычаи или, возможно, переняли что-то из местных, литовских?

– Когда люди оказываются в эмиграции, это многое меняет в жизни, в том числе, в религиозном, в традициях празднования. Многие оторвались от своих семей, вынуждены быть в изгнании. Поэтому наш приход стал своеобразной семьей. Мы встречаемся и не только молимся вместе, но и празднуем, всегда после богослужений устраиваем угощение. А на Пасху это двойное угощение. Мы обязательно после службы собираемся, разговляемся и празднуем Пасху Христову. Посещаем друг друга, приглашаем друг друга в гости. И это помогает переживать трудности эмиграции, оторванности от родины, от семей.

Мы пытаемся придерживаться наших белорусских традиций в праздновании, так как в этом мы тоже видим свою миссию – в сохранении традиций, чтобы наши дети знали их, видели и подражали. Поэтому стараемся делать так, как дома делали. Не все могут быть в семейном кругу, поэтому здесь приход стал таким семейным кругом.

«Наш народ переживает свою Голгофу»

– В истории Христа, которая упоминается в пасхальный период в церквях, много символизма для белорусов – это и суд над невиновным, и несправедливый приговор. Что вы думаете по этому поводу?

– Пожалуй каждое поколение переживает свое Евангелие. То, что в нем описано, снова и снова повторяется: и трагедия измены, и жертвы, но и радость Воскресения. Это периодически происходит в истории, и люди, попадая в такие обстоятельства своей жизни, не могут не видеть таких параллелей.

Если смотреть на историю Беларуси последних лет, то очевидно, что белорусы не взялись насильно решать свои проблемы. Многие нас за это критикуют, но я именно в этом вижу большую надежду на будущее для нашего народа.

Действительно в каком-то смысле наш народ сейчас переживает свою Голгофу, ведь многие в темницах, под страхом, под судом, в изгнании. Это действительно трагические события. И дай Бог нам пройти все это достойно и вытерпеть и сохранить чистую душу нашего народа. Я действительно надеюсь, что Господь за такое мирное ненасильственное настроение даст нам свое благословение, и наш белорусский народ будет иметь свое хорошее будущее.

Молиться за политзаключенных – священный долг общины

– Молитесь ли вы за политзаключенных? И как считаете, нужно ли упоминать в церкви политические события, либо политику и веру нужно разделять?

– Я считаю, что молиться за политзаключенных – это ни в коем случае не политика, поэтому мы молимся за несправедливо заключенных наших братьев и сестер. У нас есть список имен политзаключенных, и мы упоминаем их в начале, а потом в течение службы несколько раз. Мы считаем это священным долгом нашей общины. В этой молитве мы стремимся отдать часть своего тепла тем людям, которые находятся в очень тяжелых нечеловеческих условиях, под пытками, под издевательствами.

В нашем приходском доме есть портреты политзаключенных. Мы молимся за погибших, убитых в тюрьмах и на протестах. Это неотъемлемая часть нашей жизни.

– Когда слушаю вас, понимаю, что такой и должна быть Церковь, и сейчас наша настоящая белорусская церковь, явно складывается за рубежом. В Беларуси – Русская православная церковь, которая полностью подчиняется властям. Как там праздновать искренним верующим? Или идти в церковь, которая не живет в согласии с Божьим словом?

– Да, я лично знаю очень многих людей, для которых события 2020 года, а потом поддержка православной церковью диктаторского режима и войны России против Украины стала непреодолимым препятствием. Многие люди просто перестали ходить в церковь, но остались христианами. Здесь я не могу давать советов, потому что я не там, я уже два года в эмиграции. Кто-то празднует дома, кто-то идет в церкви других конфессий. По-разному. Каждый решает для себя сам, исходя из контекста своей жизни, своего внутреннего состояния. С моей стороны – понимание каждой позиции, потому что люди в трудных обстоятельствах. И дай Бог им силы не изменить своей совести.

– В Вильнюсе же к вам в церковь наоборот идут люди. В эмиграции возрастает потребность в вере?

– Наш приход состоит из людей, большая часть которых или почти все прошли через опыт разочарования в церкви, которой они доверяли, и поэтому люди осторожно смотрят на это наше новое начало, опасаются, чтобы это не стало очередным разочарованием. Есть много людей, которые присматриваются к нам, время от времени приходят. И это понятно, ведь все то, что произошло и происходит с Церковью в Беларуси, аннулировало кредит доверия со стороны людей, поэтому люди внимательны, осторожны, и это нормальный процесс.

Мы стремимся строить жизнь нашей общины на совершенно иных принципах, чем в приходах в Беларуси. Мы отказываемся от принципа клерикализма, когда священник сам все в жизни общины решает. У нас работают механизмы, когда сам приход решает, что и как делать, и священник имеет такой же голос, как и прихожане. Решения принимаются сообща.

«Бог тоже может спросить – человек, где ты?»

– В ситуации разочарования церковью как не потерять веру в Бога?

– Это очень серьезный вопрос. Я вижу, что много людей переживают кризис веры. И мне это тоже понятно. Я без осуждения отношусь, так как это очень сильное испытание. Лично я для себя на этот вопрос отвечаю так: нам следует смотреть именно про Христа, который был распят. Всемогущий Бог, который не проявил свое космическое могущество, а принял как бессильный человек эти страдания и совершил эту жертву. Именно на этой тайне Креста Христова основывается вся наша христианская вера.

А во-вторых, если внимательно читать Библию, становится очевидным, что Бог не решает проблемы человека без самого человека. Принцип Бога, который мы видим во всей человеческой истории – он действует только вместе с человеком. И это тоже правильно, ведь это принцип сохранения свободы человека. Мы можем роптать и говорить – Бог, где ты? Но и Бог тоже может спросить – человек, а где ты?

Где те добрые люди, готовые противостоять злу, прекратить войны, насилие? Что-то происходит с людьми, что они теряют свою глубину, свой свет, теряют смыслы, глубинное видение человеческой жизни, наших взаимоотношений. Очень легко поддаются на различные глупые идеи. Виноват ли в этом Бог? Вопрос риторический. Поэтому нам, людям доброй воли, очень важно выстраивать взаимосвязи, чтобы мы вместе могли защищать свет, правду, добро в этом мире, противостоять угрозам, которые мы видим. Очень легко переложить ответственность на Бога – ты, Бог, не делаешь. А мы что делаем?

Зло очень способно к консолидации, к объединению. Оно пудрит мозги людям и, одурманенные злом, они очень активно объединяются. А люди доброй воли часто оказываются неспособными на совместные действия. Это проблема и в глобальном масштабе, и белорусского народа в том числе. Поэтому, чтобы Бог помогал и решал проблемы в этом мире, люди тоже должны действовать. Это теологическое понятие синергии – сотрудничества Бога и человека. Он действует только так. Мы – его ноги, руки, уста. Он желает, чтобы его воля совершалась через нас, и он ищет, призывает нас.

– Что бы вы пожелали белорусам в эту Пасху?

– Веры в то, что Христос воскрес – воскреснет и наша Беларусь. Веры, которая бы двигала всеми нами, где бы мы ни находились.

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