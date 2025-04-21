Трамп надеется на соглашение между Украиной и РФ на этой неделе 13 21.04.2025, 8:43

2,564

Президент США упомянул о какой-то сделке.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение соглашения между Украиной и Россией уже на этой неделе.

Сообщение об этом он разместил на своей платформе Truth Social 20 апреля (в ночь на 21 апреля по минскому времени).

По словам Трампа, такое соглашение, по его мнению, якобы откроет новые экономические перспективы для обеих стран: «Надеюсь, Россия и Украина достигнут соглашения на этой неделе. Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние».

О какой именно договоренности идет речь — Трамп не уточнил. Его заявление прозвучало на фоне продолжающейся полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, и звучит как призыв к прекращению боевых действий.

Однако в сообщении отсутствует прямая оценка агрессии со стороны Кремля, равно как и упоминание о необходимости восстановления территориальной целостности Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com