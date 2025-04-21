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Что Папа Римский говорил о Беларуси

  • 21.04.2025, 11:17
  • 1,606
Что Папа Римский говорил о Беларуси

В 2020 году Франциск призывал белорусские власти отказаться от насилия.

Умер Папа Римский Франциск.

Ему было 88 лет. Последние месяцы он тяжело болел, 14 февраля был госпитализирован с двусторонним воспалением легких.

В 2020 году Франциск призывал белорусские власти отказаться от насилия.

«Я внимательно я слежу за послевыборной ситуацией в Беларуси и призываю к диалогу, отказу от насилия, уважению справедливости и права. Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира», — цитировало его «Польское радио».

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