Что Папа Римский говорил о Беларуси 21.04.2025, 11:17

1,606

В 2020 году Франциск призывал белорусские власти отказаться от насилия.

Умер Папа Римский Франциск.

Ему было 88 лет. Последние месяцы он тяжело болел, 14 февраля был госпитализирован с двусторонним воспалением легких.

В 2020 году Франциск призывал белорусские власти отказаться от насилия.

«Я внимательно я слежу за послевыборной ситуацией в Беларуси и призываю к диалогу, отказу от насилия, уважению справедливости и права. Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира», — цитировало его «Польское радио».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com