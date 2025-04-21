Россия бросила шахтеров в «ЛНР» и «ДНР» 8 21.04.2025, 12:07

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Шахты закрывают.

Компании «Импэкс-Дон» и «Торговый дом „Донские угли“», арендовавшие в 2024 году 15 шахт на территориях самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», отказались от девяти объектов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Причиной называют нерентабельность шахт при текущих мировых ценах на уголь и высоких издержках.

Шахты вернут местным властям для ликвидации. Сейчас обсуждается, кто понесет расходы на техническую документацию, содержание до момента закрытия и консервации, а также на переобучение или трудоустройство сотрудников. Федеральные власти настаивают, что платить должны инвесторы, те в свою очередь требуют покрыть затраты из бюджета. Сумма расходов оценивается в 2–3 млрд рублей.

По словам председателя Российского независимого профсоюза угольщиков Ивана Мохначука, часть шахт расположена рядом с жилой застройкой и их закрытие без должной проработки может быть опасным для близлежащих населенных пунктов.

Федеральные министерства, представители самопровозглашенных республик и обе компании отказались от комментариев.

Сколько шахт на оккупированной украинской территории продолжают работу, неизвестно. До начала войны в Донецкой и Луганской областях Украины, по официальным данным, работали 95 шахт. До 2022 года, по оценке украинских властей, на экспорт в Россию из «ЛНР» и «ДНР» ежегодно поставлялось около 2,8 млн тонн угля стоимостью почти $288 млн.

В 2023 году российское правительство представило концепцию реформы угольной отрасли на занятых территориях, ориентированную на привлечение частных инвесторов. В 2024-м началась передача шахт в аренду.

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