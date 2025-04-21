Великобритания в разы нарастит производство артснарядов и гексогена 21.04.2025, 14:15

На выполнение задачи отведено два года.

Британская оборонная компания BAE Systems в 16 раз увеличит производство 155-миллиметровых снарядов стандарта НАТО для гаубиц и САУ. Таким образом Соединенное Королевство собирается избавиться от зависимости от поставок из США и Франции и удовлетворить спрос, вызванный войной России в Украине, пишет The Times. На выполнение задачи отведено два года. Абсолютные цифры не приводятся из соображений безопасности.

Боеприпасы будут делать на новой фабрике BAE в Уэльсе, которая заработает этим летом. Одновременно компания нарастит выпуск гексогена (вещества RDX), необходимого для их производства. Его будут создавать по новой инновационной технологии, которая не требует строительства заводов и позволяет получать до 100 тонн взрывчатки в год. Все оборудование для одного автоматизированного производства можно разместить внутри стандартного грузового контейнера.

Член руководства BAE Стив Кардью отметил, что компания намерена перейти на самостоятельное производство боеприпасов, без использования американских компонентов. Это позволит ей свободно поставлять продукцию в другие страны без ограничений со стороны США, предусмотренных Международными правилами торговли оружием.

Кроме того, компания хочет продавать свою технологию децентрализованного получения гексогена. Кардью пояснил, что европейские страны испытывают трудности с производством взрывчатки в больших масштабах. С учетом этого фактора, существенного роста напряженности в мире, риска глобальной войны, а также политики нового руководства США, которое дистанцируется от Европы и повышает тарифы, в компании ожидают повышенного спроса на свои решения.

BAE — единственный в Великобритании производитель артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Армия королевства использует их в гаубицах Archer и бронированных самоходных артиллерийских установках AS-90. При этом большая часть этих боеприпасов была передана Украине после того, как президент РФ Владимир Путин начал там войну. Кардью подчеркнул, что увеличение масштабов производства позволит Великобритании «эффективно противостоять России и другим враждебным странам».

По данным украинских военных источников, каждый день боев армия РФ выпускает около 12 тысяч снарядов, а ВСУ — примерно 7 тысяч. Около 45% потребностей России в боеприпасах обеспечивают шесть заводов в Северной Корее. Сама она производит около 250 тысяч снарядов в месяц, или около 3 млн в год, сообщала разведка НАТО в 2024 году.

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