ВСУ сорвали мотоциклетный штурм россиян на Торецком направлении 1 21.04.2025, 19:21

Российские оккупанты попали под артиллерийский огонь.

На Торецком направлении российские войска пытались осуществить массированный мотоциклетный штурм. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщила 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

Как отмечают военные, противник продолжает экспериментировать с тактикой.

«То в атаку отправляются „зашитые“ до неузнаваемости бронетанковые колонны, то малые пехотные группы, а теперь — еще и байкеры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская группа на мотоциклах попыталась прорваться к позициям украинских защитников, но попала под артиллерийский огонь.

«Под плотным огнем, россияне заскочили в лесополосу, где их один за другим начали уничтожать пилоты ББпС Вспышка. А чтобы штурмовики не убежали — операторы уничтожили и мотоциклы», — сообщили в бригаде.

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