В Гааге начнут расследования в отношении около двадцати топ-чиновников РФ 1 22.04.2025, 15:13

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В списке фигурируют Лавров и Мишустин.

Спецтрибунал против РФ проведет расследование в отношении около 20 чиновников высшего руководства России, ответственных за планирование, подготовку и осуществление войны против Украины, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, расследование будет вестись и в отношении российского диктатора Владимира Путина, и в отношении главы российского МИДа Сергея Лаврова, и премьера страны-агрессора Михаила Мишустина.

Следствие будет вестись не только в отношении трех представителей российского руководства. В целом в деле должны фигурировать около двух десятков российских чиновников из списка, составленного Киевом, рассказал неназванный источник.

«Эти лица обладают не персональным, а функциональным, то есть связанным с их должностями, иммунитетом, который, судя по всему, их не защитит», — сообщают журналисты.

По данным источника, трибунал сосредоточится на высокопоставленных политических и военных лидерах, ответственных за планирование, подготовку, инициирование и осуществление преступления агрессии против Украины.

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