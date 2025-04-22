В уничтоженном под Москвой складе хранились 105 тонн вооружения и ракет 12 22.04.2025, 18:44

4,618

Это была одна из самых сложных целей для поражения.

На 51-м арсенале ГРАУ под Москвой, где сегодня прогремели взрывы, хранились около 105 тонн вооружения и ракет различного типа. Это была одна из самых сложных целей для поражения, учитывая то, как он охраняется.

Об этом сообщает Defense Express и руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

По данным аналитиков Defense Express, 51-й арсенал ГРАУ во Владимирской области имел проектную емкость в 264 тысяч тонн различных боеприпасов и находился под прикрытием самой концентрированной системы ПВО России.

«Его приблизительная площадь - 3,5 кв. км. И учитывая имеющиеся видео, которые снимают россияне, возможно говорить об этом складе хранения уже в прошедшем времени», - отмечает издание.

Эксперты считают, учитывая видео, которые распространяются в сети, что на складе сдетонировали ракеты с твердым топливом, зенитные или баллистические, а также реактивные снаряды к системам залпового огня.

Что хранилось в 51-й арсенале ГРАУ

Всего на 51-м арсенале ГРАУ находилось 45 отдельных хранилищ и 30 площадок хранения боеприпасов. Сколько их было на момент поражения — неизвестно.

Однако, по данным ЦПД, там хранились значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет различного типа, включая «Искандер», «Точка-У», «Кинжал», боеприпасы к комплексам «Панцирь-С1», С-300, С-400, а также «Град», «Смерч», «Ураган». Всего в арсенале было около 105 тысяч тонн вооружения.

Почему 51-й арсенал ГРАУ — сложная цель для поражения

Учитывая количество вооружения на складах и удаленность от столицы всего на 60 километров, этот арсенал был очень важной целью для поражения. Он находится к востоку от российской столицы под городом Киржач Владимирской области и в 530 км от границы с Украиной.

По подсчетам Defense Express, поражение 51-й арсенала ГРАУ объективно можно считать самым сложным, поскольку он плотно охраняется российскими средствами ПВО.

«В то же время в РФ не объявляли угрозы относительно ударов украинскими БПЛА или ракетами. То есть либо были использованы другие средства, либо система ПВО РФ прозевала эту атаку», - сделали вывод аналитики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com