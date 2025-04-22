На военном арсенале во Владимирской области РФ гремят взрывы
- 22.04.2025, 17:28
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Объявлена эвакуация из окрестных населенных пунктов.
Во Владимирской области России произошел мощный взрыв на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) МО РФ.
Как сообщает «Корреспондент», видео с места событий опубликовали российские Телеграм-каналы во вторник, 22 апреля.
Утверждается, что местные власти начали эвакуацию из поселков Мирный и Барсово в Киржачском районе, где расположен арсенал. Сообщается о перекрытии дороги со стороны Москвы до Киржача.
Губернатор Владимирской области подтвердил информацию о взрыве.
«В Киржачском районе произошел взрыв. На месте работают ответственные службы. Более подробную информацию сообщат позже», - написал он в Телеграм.
Чиновник пригрозил штрафами всем, кто публикует любую информацию о взрыве, но в Сети уже появилось много видеороликов, которые сопровождаются нецензурной лексикой местных жителей.
Внимание, видео содержит нецензурную лексику!