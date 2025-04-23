Серия землетрясений сотрясла Стамбул

Серия землетрясений сотрясла Стамбул1
- 23.04.2025, 14:27
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Момент толчков попал в прямой эфир.
Во время прямого эфира CNN произошло землетрясение в Стамбуле. Серия толчков попала в кадр.
Об этом сообщает AP News.
Сегодня, 23 апреля, Стамбул испытал землетрясение магнитудой 6,2.
В прямом эфире CNN телеканал зафиксировал, как ведущая Мелтем Бозбейоглу, которая брала интервью у гостя, студия начала сильно трястись, пыталась спокойно продолжила вести программу. Она не подала вида на происходящее.
⚡️ CNN Turk's broadcast during the 6.2 earthquake in Istanbul, Türkiye. 🇹🇷 pic.twitter.com/j3q3gn1GOK— The World Truth Eyes (@theworldtruthe) April 23, 2025
По данным Геологической службы США, подземные толчки произошли на глубине 10 км, а эпицентр находился в 40 км к юго-западу от Стамбула в Мраморном море.
Хотя землетрясение ощущали в нескольких соседних областях, на данный момент нет сообщений о пострадавших или повреждениях зданий.
Установлено, что землетрясение, которое ощущалось в близлежащих провинциях, а также в Стамбуле, произошло на глубине 6,92 километра.
🇹🇷 Turkey's largest city Istanbul has been hit with a powerful magnitude 6.2 earthquake on its outskirts.— Remix News & Views (@RMXnews) April 23, 2025
Other neighboring countries, including Bulgaria, Greece, and Romania, have also been hit. pic.twitter.com/BkNpfVHvrN