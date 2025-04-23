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Серия землетрясений сотрясла Стамбул

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  • 23.04.2025, 14:27
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Серия землетрясений сотрясла Стамбул

Момент толчков попал в прямой эфир.

Во время прямого эфира CNN произошло землетрясение в Стамбуле. Серия толчков попала в кадр.

Об этом сообщает AP News.

Сегодня, 23 апреля, Стамбул испытал землетрясение магнитудой 6,2.

В прямом эфире CNN телеканал зафиксировал, как ведущая Мелтем Бозбейоглу, которая брала интервью у гостя, студия начала сильно трястись, пыталась спокойно продолжила вести программу. Она не подала вида на происходящее.

По данным Геологической службы США, подземные толчки произошли на глубине 10 км, а эпицентр находился в 40 км к юго-западу от Стамбула в Мраморном море.

Хотя землетрясение ощущали в нескольких соседних областях, на данный момент нет сообщений о пострадавших или повреждениях зданий.

Установлено, что землетрясение, которое ощущалось в близлежащих провинциях, а также в Стамбуле, произошло на глубине 6,92 километра.

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