Серия землетрясений сотрясла Стамбул 1 23.04.2025, 14:27

2,336

Момент толчков попал в прямой эфир.

Во время прямого эфира CNN произошло землетрясение в Стамбуле. Серия толчков попала в кадр.

Об этом сообщает AP News.

Сегодня, 23 апреля, Стамбул испытал землетрясение магнитудой 6,2.

В прямом эфире CNN телеканал зафиксировал, как ведущая Мелтем Бозбейоглу, которая брала интервью у гостя, студия начала сильно трястись, пыталась спокойно продолжила вести программу. Она не подала вида на происходящее.

⚡️ CNN Turk's broadcast during the 6.2 earthquake in Istanbul, Türkiye. 🇹🇷 pic.twitter.com/j3q3gn1GOK — The World Truth Eyes (@theworldtruthe) April 23, 2025

По данным Геологической службы США, подземные толчки произошли на глубине 10 км, а эпицентр находился в 40 км к юго-западу от Стамбула в Мраморном море.

Хотя землетрясение ощущали в нескольких соседних областях, на данный момент нет сообщений о пострадавших или повреждениях зданий.

Установлено, что землетрясение, которое ощущалось в близлежащих провинциях, а также в Стамбуле, произошло на глубине 6,92 километра.

🇹🇷 Turkey's largest city Istanbul has been hit with a powerful magnitude 6.2 earthquake on its outskirts.



Other neighboring countries, including Bulgaria, Greece, and Romania, have also been hit. pic.twitter.com/BkNpfVHvrN — Remix News & Views (@RMXnews) April 23, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com