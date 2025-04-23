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Глава Пентагона рассказал об изменении вклада США в безопасность Европы

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  • 23.04.2025, 18:58
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Глава Пентагона рассказал об изменении вклада США в безопасность Европы

Пит Хегсет заявил, что Европа должна взять на себя военную ответственность и стать лидером.

США более не могут оставаться единственным гарантом безопасности европейских стран, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая в Колледже Сухопутных войск США в штате Пенсильвания.

«То время, когда США были единственным гарантом европейской безопасности, прошло. Европа должна нарастить военные усилия и взять на себя эту роль», — сказал Хегсет. Трансляцию его выступления вело агентство Associated Press.

Вместе с тем американский министр отметил, что по мере роста вклада европейских стран в обеспечение собственной безопасности у Вашингтона появятся дополнительные возможности, чтобы сфокусироваться на других вопросах — прежде всего, на противодействии китайскому влиянию в Азии. «Послание президента Трампа миру в течение 100 дней его второго президентского срока остается предельно четким: Америка снова в деле», — добавил глава Пентагона.

Дональд Трамп неоднократно критиковал страны Европы, которые входят в НАТО, за недостаточность трат на оборону. Он также говорил, что Евросоюз был создан для того, «чтобы обдирать» Соединенные Штаты.

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