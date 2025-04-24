Массированная атака РФ на Киев: есть погибшие и десятки раненых 5 24.04.2025, 7:53

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Россия нанесла комбинированный удар крылатыми ракетами«Калибр», дронами-камикадзе «Шахед» и баллисткой.

По меньшей мере 9 человек погибли, и более 60 — получили ранения из-за массированной комбинированной атаки России по Киеву ночью 24 апреля. Из-за обстрела в Киеве фиксируют пожары в жилых домах, есть разрушения, спасатели продолжают искать людей под завалами.

«Фокус» собрал актуальную информацию о последствиях массированной вражеской атаки.

Взрывы в Киеве прогремели после полуночи, когда российская армия нанесла массированный комбинированный удар крылатыми ракетами типа «Калибр», дронами-камикадзе типа «Шахед» и баллистическим вооружением по столице Украины.

В КГВА около 02:00 часов сообщили первые данные о последствиях вражеского обстрела. По данным ведомства, в нескольких районах Киева поднялись пожары в жилых и нежилых зданиях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о двух погибших и 54 пострадавших в результате атаки по состоянию на 04:00 часов. Среди раненых — шестеро детей.

Около 06:00 часов в ГСЧС уточнили последствия ночного обстрела. По предварительным данным спасателей, количество погибших в Киеве возросло до 9 человек, еще 63 — ранены, среди них — шестеро детей.

«Возникли пожары в гаражах, админзданиях, нежилых зданиях. Из-за падения обломков горели авто и сухая трава. Пожарные ликвидировали возгорание», — говорится в сообщении.

Также в ГСЧС обнародовали кадры последствий массированной атаки по столице.

СМИ также утром обнародовали видео, на котором видно разрушения в Киеве из-за массированной российской атаки ночью.

Спасатели и другие экстренные службы продолжают работать на местах вражеского обстрела в Киеве. В ГСЧС отметили, что по состоянию на 06:00 часов продолжается поиск людей, которые могли оказаться под завалами разрушенных зданий.

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