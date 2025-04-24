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Украинские партизаны провели успешную диверсию в Дагестане

  • 24.04.2025, 8:59
Украинские партизаны провели успешную диверсию в Дагестане

Без связи остались российский батальон и завод.

Агенты движения сопротивления «Атеш» осуществили успешную диверсию в Республике Дагестан (РФ). В результате операции был уничтожен телекоммуникационный модуль.

Это оборудование обеспечивало мобильной связью и интернетом важные военные и военно-промышленные объекты. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар «Атеш».

По информации партизан, диверсия произошла в Кизлярском районе Дагестана. В результате проведенной операции на пару дней без связи и возможности нормально функционировать остались отдельный батальон оперативного назначения. Кроме того, была нарушена связь Кизлярского электромеханического завода, который занимается производством авиационного оборудования для корпораций МиГ и «Сухой».

«Сопротивление в Дагестане набирает обороты и все больше местных жителей присоединяются к нашему движению. Вместе мы сможем эффективно бороться против путинского режима и за свободу», – заявили агенты движения.

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