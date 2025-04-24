Украинские партизаны провели успешную диверсию в Дагестане 24.04.2025, 8:59

Без связи остались российский батальон и завод.

Агенты движения сопротивления «Атеш» осуществили успешную диверсию в Республике Дагестан (РФ). В результате операции был уничтожен телекоммуникационный модуль.

Это оборудование обеспечивало мобильной связью и интернетом важные военные и военно-промышленные объекты. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар «Атеш».

По информации партизан, диверсия произошла в Кизлярском районе Дагестана. В результате проведенной операции на пару дней без связи и возможности нормально функционировать остались отдельный батальон оперативного назначения. Кроме того, была нарушена связь Кизлярского электромеханического завода, который занимается производством авиационного оборудования для корпораций МиГ и «Сухой».

«Сопротивление в Дагестане набирает обороты и все больше местных жителей присоединяются к нашему движению. Вместе мы сможем эффективно бороться против путинского режима и за свободу», – заявили агенты движения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com