Украинские партизаны провели успешную диверсию в Дагестане
- 24.04.2025, 8:59
Без связи остались российский батальон и завод.
Агенты движения сопротивления «Атеш» осуществили успешную диверсию в Республике Дагестан (РФ). В результате операции был уничтожен телекоммуникационный модуль.
Это оборудование обеспечивало мобильной связью и интернетом важные военные и военно-промышленные объекты. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар «Атеш».
По информации партизан, диверсия произошла в Кизлярском районе Дагестана. В результате проведенной операции на пару дней без связи и возможности нормально функционировать остались отдельный батальон оперативного назначения. Кроме того, была нарушена связь Кизлярского электромеханического завода, который занимается производством авиационного оборудования для корпораций МиГ и «Сухой».
«Сопротивление в Дагестане набирает обороты и все больше местных жителей присоединяются к нашему движению. Вместе мы сможем эффективно бороться против путинского режима и за свободу», – заявили агенты движения.