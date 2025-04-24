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СМИ: ВСУ прорвали оборону РФ и зашли в Курскую область

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  • 24.04.2025, 12:26
  • 6,690
СМИ: ВСУ прорвали оборону РФ и зашли в Курскую область

Завязался бой в Глушковском районе.

Бойцы ВСУ прорвались через границу в Курской области и вплотную приблизились к селу Отрубы в Глушковском районе. Далее завязался бой с российскими военными.

Об этом сообщает российское медиа Mash.

«Три роты ВСУшников попытались зайти в хутор Отрубы в Глушковском районе Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ВСУ якобы «засекли» российские пограничники, из-за чего завязался бой.

«Враг вторгся в Курскую область и начал бой с нашими военными. После четырех волн атаки подключилась артиллерия, и противник остановился. ВСУ пытаются не дать закрыть фронт на территории РФ, поэтому наступают на населенные пункты на границе, как в Белгородской области», — пишет медиа.

В Генштабе ВСУ пока что информацию, распространенную в российских медиа о боях возле Отрубов, не комментировали.

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