Зеленский в ЮАР назвал «ключ» к миру в Украине 24.04.2025, 14:49

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Подведены итоги переговоров в Претории.

Президент Владимир Зеленский во время визита в ЮАР заявил, что войну РФ против Украины необходимо закончить как можно быстрее. Он подчеркнул, что Киев выступает за полное и безусловное прекращение огня, пишет «Обозреватель».

Такое заявление глава украинского государства в четверг, 24 апреля, сделал во время совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой по итогам переговоров в Претории. В частности, он сказал, что утром Украина прошла через новую атаку России, «очень масштабную» – украинская ПВО зафиксировала более 200 воздушных целей.

Враг запустил ракеты, в том числе баллистические, а также ударные дроны.

К сожалению, есть разрушения, потери в Киеве и других городах Украины, добавил Зеленский.

Более 80 человек получили ранения, также есть погибшие. В Киеве среди жертв агрессора – родные брат и сестра, парню был 21 год, девушке – 19.

«Мои соболезнования всем. Сейчас еще продолжаются спасательные операции. Из-за этой российской атаки я решил сократить программу визита, но оставляю нашего министра иностранных дел, чтобы проявить наше уважение и провести все планировавшиеся встречи», – сказал президент Украины.

По словам Зеленского, каждую ночь РФ запускает по Украине 100-120 «Шахедов» или дальнобойных дронов. Так что вряд ли стоит связывать ту или иную атаку с чем-то конкретным, сказал он журналистам:

«Сегодня атака одна из самых сложных, наглых со стороны России. 215 средств поражения по гражданским, по жилью, по инфраструктуре. Но я бы не связывал ее с чем-то конкретным. Безусловно, Путину не нравится присутствие Украины в Африке, безусловно, ему очень не хочется, чтобы Украина строила нормальные, человеческие, гуманитарные, экономические отношения со странами вашего континента».

Кроме того, Зеленский заявил, что передал Рамафоси список 400 украинских детей, которых против их воли вывезли в РФ.

«К сожалению, из-за войны мы имеем эту страшную проблему. Россияне похитили в Украине на оккупированной территории десятки тысяч детей. Мы должны вернуть всех. Так же как тысячи пленных, военных и гражданских, которые годами содержатся в тюрьмах РФ. ЮАР является солидером в глобальной коалиции для возвращения украинских детей. Я надеюсь, что президент (Рамафоса. – Ред.) поможет нам их вернуть», – сказал украинский лидер.

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