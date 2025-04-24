Андрей Санников: У Европы появился исторический шанс 2 24.04.2025, 15:40

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Андрей Санников

За Беларусь нужно драться по-серьезному.

Встреча в Лондоне, в которой должны были принять участие главы МИД США, Украины, Франции и Великобритании, сорвана, а Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского за слова об отказе признавать Крым российским.

Выходят ли США из переговоров? Чего ждать Украине и ЕС? Как это может отразиться на Беларуси? Об этом сайт Charter97.org поговорил с лидером гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Санниковым:

— Последние события не стали сюрпризом. Тактика, которую используют США с самого начала вступления в должность президента Трампа, — это силовой шантаж, причем только одной стороны — Украины. В чем он заключается? Давайте вспомним историю этих переговоров: Украине постоянно выдвигаются какие-то условия. Если Украина сразу не соглашается, их обвиняют в срыве переговоров и выдвигают еще более жесткие условия. Например, первыми условиями были передача США контроля над редкоземельными металлами, а сейчас от Зеленского требуют признать Крым российским, и только после этого садиться за стол переговоров. Не знаю, насколько это кому-то кажется эффективным, но на мой взгляд, это абсолютно непродуктивно. Очевидно, что для президента Украины это было бы равносильно самоубийству. Поэтому Украина настаивает сначала на обеспечении условий для переговоров, то есть на прекращении огня, а затем уже переговоров на высоком уровне.

Россия при этом делает действует нагло и цинично: расстреливает мирных жителей. Сразу же после того, как в Лондоне должны были начаться переговоры, были варварские обстрелы Киева и Харькова с жертвами, в том числе среди детей.

Не могу не отметить, что и Украина не обошлась без серьезных ошибок в переговорах с Западом. Например, требование от Запада уже сегодня решить вопрос о членстве Украины в НАТО, в данный момент тактически неверно.

— Накануне переговоров довольно консолидировано в поддержку Украины выступила Европа, заявив о красных линиях. ЕС выступает против признания Крыма российским, отказывается от снятия санкций с РФ. Стала ли Европа полноценным игроком на международной арене?

— У Европы сейчас шанс стать игроком. Пока мы слышим заявления, но даже в этих заявлениях есть диссонирующие голоса. Это не только Венгрия, Словакия, но и среди больших стран тоже не все довольны возможной консолидацией Европы в поддержку Украины. Тем не менее сейчас исторический шанс. Главное, что следует понять европейцам, это то, что единство в вопросах политической и военной помощи Украине — единственный способ защиты и укрепления своей безопасности, своих интересов.

Именно поэтому согласие даже на рассмотрение статуса Крыма было бы безумием и ударом по собственной безопасности.

Понятно, что Крым России очень нужен. Путин этого не скрывает, соглашаясь на более гибкую позицию по другим оккупированным территориям. Крым – стратегическая территория и отдавать его России означает выстрел себе даже не в ногу, а в голову. За Крымом неизбежно объектом агрессии станут Балтийские государства. После наращивания присутствия в Черном море, тут же последует наращивание присутствия в Балтийском море, которое значительно ослабло после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Поэтому такая позиция — это защита собственных интересов и собственной безопасности. Стремление Путина предложить миру раздел между Россией и США всего мира, это просто недопустимо для Европы.

— Что последние события значат для Беларуси? Срыв переговоров, дистанцирование США от войны — чего на этом фоне ожидать нам, белорусам?

— Беларусь ушла с радаров мирового внимания. В этом частично виновны и те круги на Западе, которые всячески пиарят пустые и дутые фигуры, называющие себя оппозицией. Они просто не вписываются в контекст серьезных разговоров о новой ситуации в мире.

Однако Беларусь является ключевой страной не только для региона, но и для международной безопасности. Если серьезно говорить о процессах, которые сегодня происходят в мире, нельзя не заметить, что многие из негативных тенденций начинались в Беларуси. Нет ничего случайного в мире. События в Беларуси несомненно влияли на усиление диктаторских режимов во всем мире, на рост грубых нарушений прав человека, преступлений против человечности. Западные демократии демонстрировали слишком благодушное отношение к Лукашенко, «колхозному дурачку», как его воспринимали, несмотря на открытое его стремление построить феодальную диктатуру в Беларуси. Такая же политика «закрытых глаз и открытых бизнес-объятий» характерна для западных демократий в отношении других появившихся за последние четверть века автократий.

Такое благодушие неизбежно ведет к войнам. Пришла война и в Европу. Потому задача сегодня с этой войной покончить и помочь Украине эту войну выиграть. Только такой исход войны обеспечит нам и независимость, и безопасность, и свободу.

Я уверен, что Путину не удастся подчинить, оккупировать, разъединить Украину. То же самое касается Беларуси. Я уверен, что не удастся включить Беларусь в состав России. Но за это надо сражаться, надо за это драться по-серьезному, чтобы не происходило большего обострения в нашем регионе. Беларусь и так втянута в войну стараниями Лукашенко, наша территория отдана под нужды военной машины России. Агрессия России сама не остановится, ее необходимо остановить. Безопасность Европы будет гарантирована только тогда, когда Украина, в своих границах 1991 года, и Беларусь станут частью Европейского союза.

— Явно активизировалось давление на Лукашенко со стороны России — учения «Запад», постоянные поездки диктатора в Россию, где проходят закрытые переговоры, в Минск наведывался Нарышкин. Какую цель преследует Кремль?

— Путин хочет показать, что Лукашенко управляем, абсолютно. Использовать диктатуру Лукашенко, чтобы снова всех постращать. Продолжается игра в якобы присутствие ядерного оружия в Беларуси, которое может быть применено против мировых врагов. Я этому всему не верю. У Путина нет сегодня в планах полной инкорпорации Беларуси. Ему нужен хоть какой-то дополнительный голос на международной арене. Даже лукашенковский голос необходим. Поэтому он не торопится ускорять процессы поглощения. Показать, что они полностью контролируют территорию через своего диктатора, они могут.

Лукашенко сделал себя управляемым через экономическое давление. Если он чуть-чуть вильнет в сторону, какое-то непослушание продемонстрирует, значит, его лишат дотаций. Но это не означает, что Западу надо бежать, как некоторые советуют, и помогать Лукашенко стать самостоятельным. Это уже невозможно. Это устоявшийся диктатор — пророссийский, антибелорусский. И чем скорее он сойдет с политической арены, тем лучше будет всем, в том числе и его окружению.

— Белорусская независимость в явной опасности. Что можно предпринять в нынешних условиях, чтобы ее защитить?

— Она в явной опасности из-за режима Лукашенко. Борьба с режимом Лукашенко — это и есть защита независимости Беларуси. Да, сложная сегодня ситуация в самой Беларуси. Надо, конечно, действовать с умом и осторожно, но не забывать, что только в своем государстве мы сможем построить нормальную свою жизнь. Борьба с режимом — это непризнание, непринятие этого режима. А формы выражения этого в такое сложное время белорусы сами найдут.

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