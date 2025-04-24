Эксперты ООН сделали заявление о карательной психиатрии в Беларуси 2 24.04.2025, 16:07

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Известны как минимум 33 случая, когда режим прибегал к этому методу давления на политзаключенных.

Десятки оппонентов режима Лукашенко после выборов 2020 года были осуждены на принудительное психиатрическое лечение. Об этом заявили независимые эксперты ООН по правам человека, передает «Немецкая волна». Доклад составили 20 экспертов, которые назначаются Советом ООН по правам человека, но не выступают от имени этой организации. По их словам, известны по меньшей мере 33 случая, когда суды назначали принудительное психиатрическое наказание. Среди тех, кому вынесли такой приговор, пять женщин, а самому пожилому человеку, которому назначили такое наказание, было 77 лет.

Эксперты подчеркивают непрозрачность процесса перевода осужденных на принудительное психиатрическое лечение. Они говорят, что трудно определить, какими мотивами руководствовались при вынесении таких решений — медицинскими или политическими. Суды, на которых назначают принудительное психиатрическое лечение, происходят за закрытыми дверями, а пострадавших держат без связи с внешним миром «под неограниченной властью главного врача». В отличие от заключенных в тюрьмах и колониях, эти люди лишены свободы на неопределенный срок и не могут просить о помиловании или условно-досрочном освобождении. Эксперты ООН отмечают, что в настоящее время им известно об освобождении восьми человек, которым назначили принудительное психиатрическое лечение. Еще как минимум 25 белорусов остаются без связи с внешним миром.

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