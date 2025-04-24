Индия и Пакистан закрывают границы и взаимно высылают граждан 2 24.04.2025, 16:39

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Эксперты не исключают, что дело может дойти до вооруженного конфликта.

После атаки боевиков в индийском штате Джамму и Кашмир, в ходе которой погибли 26 человек, отношения между Индией и Пакистаном резко обострились. Ответственность за нападение взяла на себя малоизвестная группировка, которая, по версии Индии, связана с исламистской пакистанской организацией Lashkar-e-Taiba. Пакистан отверг обвинения, пишет CNN.

Массовое убийство произошло 22 апреля в туристическом районе Пахалгам в индийском штате Джамму и Кашмир. Боевики расстреляли отдыхающих с близкого расстояния, погибли 26 человек, большинство из которых — граждане Индии. По словам выживших, нападавшие обвиняли их в поддержке премьера страны Нарендры Моди.

Это нападение стало первым столь крупным с июня 2024 года, когда в результате атаки погибло девять паломников. Инцидент произошел через день после начала визита в Индию вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Индийская полиция опубликовала ориентировки на троих подозреваемых, заявив, что двое из них — граждане Пакистана. В регионе усилены меры безопасности, почти все туристические поездки отменены.

Индия сократила дипломатические отношения с Пакистаном, закрыла единственный наземный пограничный переход, ужесточила визовый режим, а также впервые приостановила участие в договоре о совместном использовании вод реки Инд. Находящимся в стране пакистанцам дали 48 часов на выезд.

Также Индия объявила всех военных советников пакистанской дипмиссии в Нью-Дели персонами нон грата, обязав их покинуть страну в течение недели. Индия выведет своих военных атташе из Пакистана и сократит персонал посольства в Исламабаде с 55 до 30 человек.

Это вызвало резкое осуждение со стороны Пакистана, который назвал действия Нью-Дели «актом войны». Он закрыл свое воздушное пространство для всех индийских авиакомпаний и самолетов, связанных с Индией, потребовал, чтобы все граждане Индии покинули страну, и приостановил визы, выданные в рамках южноазиатской программы освобождения от виз (SAARC).

Дополнительно Пакистан объявил персонами нон грата индийских военных советников — по вопросам обороны, ВМС и авиации — в Исламабаде. Все торговые отношения с Индией также были полностью прекращены.

Ответственность за теракт в Кашмире взяла на себя малоизвестная группировка Kashmir Resistance (другое название — The Resistance Front), обвинившая власти в переселении «чужаков» в регион, что якобы угрожает местной демографии. В Индии считают, что она связана с исламистской организацией Lashkar-e-Taiba, которая базируется в Пакистане. Исламабад отрицает, что поддерживает насилие со стороны боевиков.

Район Кашмира — исторически напряженная территория, которую оспаривают Индия и Пакистан. После отмены автономного статуса Кашмира в 2019 году правительство позволило «аутсайдерам» получать местное гражданство, что вызвало волну критики и недовольства.

Эксперты не исключают, что дело может дойти до вооруженного конфликта, как в 2019 году, когда индийские ВВС нанесли удар по территории Пакистана.

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