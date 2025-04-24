Врач Папы Франциска рассказал, как умер понтифик 2 24.04.2025, 17:14

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Врачи не смогли бы спасти его жизнь.

Папа Римский Франциск умер от инсульта быстро и без боли, врачи не смогли бы спасти его жизнь. Об этом заявил врач понтифика Серхио Альфьери, пишет Reuters.

Альфьери рассказал, что 21 апреля ему позвонили около 5:30 утра по местному времени, чтобы он быстро прибыл в Ватикан. Через 20 минут он приехал и увидел Франциска с открытыми глазами. Понтифик уже был в коме.

«Я убедился, что проблем с дыханием нет. Потом я попытался назвать его имя, но он мне не ответил. В тот момент я понял, что больше ничего нельзя сделать», — сказал Альфьери.

По словам врача, некоторые чиновники предлагали доставить Папу в больницу. Однако он убежден, что Франциск умер бы по дороге.

«Сделав компьютерную томографию, у нас был бы более точный диагноз, но не более того. Это был один из тех инсультов, которые за час забирают», — говорит он.

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