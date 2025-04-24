Индия и Пакистан приняли ряд мер против друг друга 4 24.04.2025, 23:00

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Страны находятся на грани войны из-за теракта в Кашмире.

Индия и Пакистан приняли ряд мер против друг друга на фоне напряженности, возникшей из-за теракта в индийской части Кашмира (погибли 28 человек). Среди прочего МИД Индии заявил о приостановке выдачи виз пакистанцам и аннулировании уже действующих документов, а Пакистан решил закрыть свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановить всю торговлю с Индией. Обе страны обладают ядерным оружием, теракт вызвал опасения, что они могут оказаться «на грани войны».

Индия приостановила выдачу виз пакистанцам, действующие визы будут аннулированы, сообщил индийский МИД. Такое решение стало одной из мер Нью-Дели, принятых после теракта в индийской части Кашмира, при котором погибли 28 человек.

Ответственность за атаку взяла на себя организация «Фронт сопротивления» (The Resistance Front, TRF), связанная с базирующейся в Пакистане радикальной группировкой «Лашкар-э-Тайба». Индия обвинила в произошедшем пакистанцев, однако в Исламабаде обвинения отвергли.

Как заявил МИД Индии, все действующие визы, выданные гражданам Пакистана, аннулируются с 27 апреля. Медицинские визы будут действительны до 29 апреля. «Все граждане Пакистана, находящиеся в настоящее время в Индии, должны покинуть страну до истечения срока действия виз», — сказано в заявлении.

Террористы расстреляли группу туристов в туристическом городе Пахалгаме 22 апреля, убив 28 туристов. В среду, 23 апреля, Индия уже объявила о ряде мер в ответ на теракт, в том числе о закрытии контрольно-пропускного пункта «Аттари» на границе с Пакистаном и приостановке действия подписанного в 1960 году Договора о водах Инда, который регулирует распределение водных ресурсов между странами.

Пакистан со своей стороны решил закрыть свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний. Как сообщает пакистанская газета Dawn, это решение принято 24 апреля по итогам заседания Комитета национальной безопасности Пакистана, которое прошло в связи с действиями Нью-Дели. КПП «Вагах» на границе с Индией также будет закрыт. В Исламабаде назвали принятые Индией меры «несправедливыми» и «политически мотивированными».

Как сказано в заявлении, которое приводит Dawn, решение о закрытии КПП «Вагах» вступит в силу немедленно, весь трансграничный транзит из Индии по этому маршруту будет приостановлен. Люди, которые пересекли границу при наличии разрешений, смогут вернуться по этому маршруту, «но не позднее 30 апреля».

Воздушное пространство Пакистана закроют «для всех индийских или управляемых индийцами авиакомпаний». Вся торговля с Индией, в том числе через третьи страны, немедленно приостанавливается. Численность штата индийского посольства в Исламабаде с 30 апреля будет сокращена до 30 человек. Помимо того, Пакистан объявляет индийских советников по вопросам обороны, ВМС и авиации в Исламабаде персонами нон грата, им предписано до 30 апреля покинуть страну.

Исламабад также предупредил, что будет рассматривать «как акт войны» попытки Индии перекрыть поток воды в Пакистан. И Индия, и Пакистан претендуют на Кашмир, при этом обе страны обладают ядерным оружием. Как пишет The New York Times, недавний теракт вызвал опасения, что Нью-Дели и Исламабад могут оказаться «на грани войны».

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