Пакистан пригрозил Индии войной из-за воды реки Инд 25.04.2025, 2:02

Индия заблокировала течение реки.

Пакистан выступил с жестким предупреждением в адрес Индии, пригрозив войной в случае нарушения договоренностей о распределении вод Инду. Об этом информирует The Times of Indi, которые согласно международному соглашению принадлежат Пакистану, будет трактоваться как военная агрессия и не останется без ответа.

Обострение отношений между двумя странами произошло после одностороннего решения Индии о выходе из соглашения, которое регулировало распределение речных вод, протекающих из Кашмира. Этот договор позволял Пакистану пользоваться водами трех основных рек — Инд, Джелам и Чинаб — жизненно важных для сельского хозяйства и водоснабжения.

В Дели уже давно сетуют на несправедливое распределение: Индия контролирует всего около 20% общего стока, тогда как Пакистан — 80%. На фоне напряженности Индия закрыла пункты пропуска на границе, приостановила выдачу виз, отозвала уже выданные разрешения и дала пакистанским гражданам двое суток на выезд. Военных атташе из Исламабада также выдворили.

В ответ Пакистан закрыл переход в Кашмире, запретил выезд граждан Индии, отозвал своих дипломатов, ограничил авиасообщение, полностью запретил транзит товаров, включая поставки через посреднические государства. Исламабад также заявил, что может остановить выполнение Шимлейского соглашения 1972 года, которое закрепляло результаты войны 1971 года и признавало Бангладеш независимым государством.

Следует напомнить, что связи между Индией и Пакистаном остаются преимущественно враждебными с момента разделения Британской Индии в 1947 году. Их общая граница является одной из самых милитаризованных в мире.

Последний виток эскалации произошел 22 апреля, когда в результате нападения на туристов в северном регионе Индии погибли по меньшей мере 27 человек, еще около 20 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», которая, по предварительным данным, проникла с территории Пакистана.

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