Бывший советник Трампа Макмастер: Надо понимать, что Путин слаб 25.04.2025, 10:20

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Герберт Макмастер

В России проблемы с экономикой.

Бывший советник по нацбезопасноти генерал-лейтенант Гербер Макмастер, на которого недавно в телефонном звонке обрушился гнев Дональда Трампа, рассказал в эксклюзивном интервью Delfi об обидчивости своего бывшего начальника. При этом он подчеркивает, что грубые выпады Трампа его не волнуют, и что его нужно судить по результатам, а не по тому, как он их достигает. Макмастер ранее отмечал в своих книгах влияние президента России Владимира Путина на Дональда Трампа и сейчас признает, что мы наблюдаем успех «когнитивной войны» России, однако он убежден, что Трамп со времени поймет истинные намерения Путина - восстановление Российской империи.

— Позвольте мне начать с ваших, я бы сказала, непростых отношений с Дональдом Трампом. Недавно он накричал на вас по телефону, когда его команда позвонила вам по ошибке, как сообщает CBS News. Он также публично оскорблял вас в социальных сетях. Что он сказал вам во время того звонка в марте?

— Это на самом деле довольно забавная история. Я имею в виду, что мы связались по ошибке. Но в любом случае, это также забавно, потому что я имею в виду, в книге, которую я написал, и во всех моих публичных комментариях, я думаю, что я довольно справедлив к президенту Трампу, верно? Я не из тех людей, которые просто нападают на него лично. Я думаю, вы знаете, он очень взрывной человек. Но стоило бы много перетрясти в Вашингтоне, округ Колумбия. Однако трагическая часть истории Дональда Трампа в том, что он настолько взрывной, что он разрушает себя и свою собственную повестку дня. И я думаю, что он отреагировал на интервью 60 Minutes, которое я дал, в котором я говорил о том, насколько обманчив Владимир Путин, что он самый большой лжец в мире. И я прошелся по списку лидеров, которых обманул Путин, и на самом деле просто предупредил президента Трампа - не дайте себя обмануть, как были обмануты другие, как его предшественник, как канцлер Меркель из Германии, как президент Макрон. Так что я думаю, он отреагировал на это. Знаете, он, и я не думаю, что это будет новостью для кого-то, - он немного обидчив или тонкокожий. Но вы знаете об этих вещах.

— Итак, если посмотреть на вашу общую историю, он лично вас очень не любит. Я к тому что, что это касается более ранних времен, как я понимаю.

— Это просто своего рода способ, которым президент… Знаете - я ведь не один такой - я не в маленьком клубе людей, которые пытались ему хорошо служить, и которых он теперь унижает.

Но для меня это не страшно. Знаете, даже когда я был на посту и рассказал эту историю в своей книге «На войне с собой», это на самом деле меня не беспокоило. Все что я пытался делать, это хорошо служить, делать все, что я могу.

Когда я устал от президента Трампа, как и большинство людей устают от него, я успокоился. Меня это устраивало. Знаете, я выполнил свой долг и был готов двигаться дальше.

— Наверно, это признак того, что вы служили довольно хорошо, поэтому ему это не нравилось. Ну, хорошо. В августе прошлого года, перед выходом вашей последней книги, вы сказали, что желаете Трампу успеха, но больше не будете с ним работать. Вы жалеете об этих словах, учитывая то, что его команда делает сейчас? Вы пошли к нему как советник, потому что хотели изменить систему.

— Все что я хотел, это помочь ему прояснить его собственную повестку дня и быть эффективным. А те проблемы, которые некоторые люди имеют с Дональдом Трампом, которые, я думаю, международные партнеры имеют в данный момент, не связаны с тем, чего он хотел бы достичь. Это то, как он это делает.

История, которую я рассказываю в книге о моих усилиях, чтобы предоставить ему несколько вариантов и помочь ему быть эффективным в достижении целей, с которыми мы все можем согласиться. Если вы задумаетесь, Анжела, я имею в виду, что вы знаете его повестку - это дерегулирование, активизация экономического роста, распределение бремени в обороне, безопасность границы, например, и еще энергетическая безопасность. И эти все вопросы для Европы. Я имею в виду, что мы можем работать над этим вместе. И я думаю, прискорбно то, что упущены возможности многонационального сотрудничества по этим вопросам. Я о том, что повестка Трампа напоминает отчет Драги, который был ориентирован на то, как активизировать экономический рост Европы. И, конечно же, его другая большая часть повестки, это, как я уже сказал, распределение бремени в обороне. И, конечно, это то, что Финляндия уже делает, например, и это пример, по-моему мнению, также для всей Европы.

— Вы понимаете, почему Трамп и его нынешняя команда так сильно поддаются влиянию Путина? Шокирует, что Белый дом фактически встает на сторону агрессора и оправдывает насилие в Украине. Трамп пообещал оказать давление на обе стороны в этой войне, но вместо этого он избегает давления или даже критики Путина.

— Думаю то, что мы видими, это в определенной степени успех российской дезинформации, пропаганды и что я бы назвал психологической войной. И то, что сделал Путин - культивировал очень тесные отношения с некоторыми американцами, не в самом правительстве, а за его пределами. Вот как этот полезный идиот Такер Карлсон в американских СМИ, и другие. И он культивировал эту близость из-за своей, как мы называем в Соединенных Штатах, повесткой «anti-woke», анти-леворадикальной повестки.

И поэтому он изображает себя спасителем, защитником христианских ценностей и так далее. Но это ложное притворство. Я имею в виду, что этот человек какой угодно, но не христианин.

Он тот, кто жестоко обращался со своим народом, кто посадил больше людей в тюрьмы, политических заключенных, чем было в разгар Холодной войны при Советском Союзе, например.

И, конечно, мы видим, как он способствовал массовым убийствам и похищениям в Украине, но также и в других местах в Сирии, где он поддерживал кровавый режим, который убил, ранил, заключил в тюрьму или переселил половину сирийского населения.

Так что я имею в виду, что это тот, кто заслуживает осуждения. Но то, что он делает, он также создает эту идею обиженного человека, чтобы представлять себя жертвой. И что якобы проблема в расширении НАТО. А еще в том, что вот якобы, «украинские нацисты», - это вообще нелепость. Так что вы видите теперь успешную российскую когнитивную войну.

Не думаю, что Путин добьется успеха в долгосрочной перспективе. Я имею в виду, что есть факты. Люди, полагаю, со временем признают факты, те, кто купился на эту пропаганду.

И я думаю, мы можем рассчитывать на помощь Владимира Путина в этом. То есть если президент Трамп думает, что Путин собирается закончить войну на условиях, которые приемлемы, вы знаете, не только для украинцев, но и для Европы, для всех остальных, то я думаю, что действия Путина, такие как недавнее нападение на Украину, в результате которого погибло так много мирных жителей, его действия, в итоге развеют иллюзии людей относительно этой идеи о возможности заключения какой-то выгодной сделки с Владимиром Путиным, потому что ему все равно, верно? Это его не волнует. Я имею в виду, что дело не в проблемах безопасности Путина, а в планах Путина, по сути, восстановить Российскую империю. И мы должны осознать, что президент Трамп со временем обязательно это поймет, что у Путина есть стремления, которые выходят далеко за рамки всего, что связано с действиями Соединенных Штатов, Европейского союза или любой европейской страны.

— Но почему Трамп больше верит плохим парням, чем хорошим? Я имею в виду, хорошо, он может положиться на слова Путина и на то, что он остановит эту войну, но Путин на самом деле подводит Трампа каждый раз. Знаете, они что-то согласовали, и он тут же просто показывает, что ему все равно, чего хочет Трамп. В этой ситуации, знаете, Трамп выглядит как слепой ребенок. Извините за это сравнение.

— Ну, он не единственный в этом клубе. Я к тому, что если вы посмотрите на Ангелу Меркель. Как долго Владимир Путин ею манипулировал?

Так что то, что делает Путин, вы знаете, он льстит вам, верно? Я имею в виду, что лидеры на этом уровне, как правило, имеют большое эго, и они восприимчивы к лести.

Затем он убеждает вас, что вы единственный человек, который может сделать Россию нормальной. Вы единственный человек, который действительно может наладить отношения с Москвой и исправить агрессивное поведение. И затем он предлагает перспективу чего-то великого, что вы можете сделать вместе.

Для Германии это были дешевые нефть и газ, которые он хорошо использовал, чтобы подкупить предыдущего канцлера Герхарда Шредера. И затем, чтобы дать это обещание Германии. И Германия работала по экономической модели, которая долгое время следовала этому обещанию. А теперь он предлагает другие перспективы сотрудничества с президентом Трампом.

На самом деле, когда я работал советником по национальной безопасности, я рассказывал об этом в книге, он предлагал перспективы сотрудничества в борьбе с терроризмом или, что еще более смехотворно, сотрудничества в области кибербезопасности. То есть, с Москвой? Вы это серьезно?

На самом деле, сейчас это было бы не очень хорошо.

Владимир Путин мог бы сказать Трампу:

«Дональд, мы могли сократить ядерное оружие и уменьшить опасность для мира».

«Знаешь, Дональд, мы на пути к третьей мировой войне, и только ты можешь быть миротворцем». Так что вот так.

Так что, вы знаете, это те сообщения, которые он использует, но это не уникальное явление для президента Трампа.

Помните, когда президент Макрон отправился с визитом, Путин сидел в конце того длинного стола, прямо перед вторжением в Украину? Знаете, Путин - это КГБ, старый кагэбист.

Знаете, и я думаю, что лидерам действительно важно прислушиваться к вашему президенту, который очень четко сказал об этом, прислушиваться к другим, кто находится прямо на границе с Владимиром Путиным и знает его хорошо.

И именно поэтому, я хочу подчеркнуть, что президент Трамп учится в процессе. Поэтому чем больше у него будет разговоров с другими лидерами, я думаю, что очень важно привлекать его к обсуждению этих вопросов, потому что, знаете, он учится, он пересматривает свое мышление.

И, как я уже говорил, я думаю, что сам Путин покажет все как есть. Но на самом деле очень важно, чтобы и другие европейские лидеры говорили об этом с президентом Трампом.

— Кажется, в этой ситуации проще всего спецпредставителю Стиву Уиткоффу. Похоже, он безоговорочно принимает все, что говорит Россия. Он сказал, что обсуждал статус пяти территорий с Путиным. Стоит ли нам ожидать Новую Берлинскую стену, но уже в Украине?

— Ну, мы не знаем, как будет. Пока мы этого не можем знать. Думаю, важно признать, насколько Путин слаб в данный момент. И вы знаете, Россия создала новый нарратив в этой психологической войне. Нарратив, что Россия якобы сейчас сильна, а Украина слаба. И, конечно, Украине очень тяжело, после этого нападения на них, на их людей, на их инфраструктуру, похищения их детей и все эти травмы, которые им пришлось пережить. Но вы знаете, Россия сейчас в очень слабой позиции с экономической точки зрения. Владимир Путин сидит на мешках с наличкой, которую он не может конвертировать.

Однако он инвестирует, он тратит на оборону в эквиваленте 47% бюджета, что не устойчиво. У него нехватка рабочей силы, инфляция очень высокая. И, кстати, у них около 40 тысяч потерь в месяц. Я не думаю, что это устойчиво.

И поэтому я думаю, что сейчас самое время, и мы не можем упустить эту возможность. Я знаю, что это было предметом обсуждения в Евросоюзе. Сейчас самое время ужесточить санкции против Путина. Цена на нефть падает, потому что она везде падает, и это еще одно огромное финансовое бремя на нем.

Кроме того, необходимо признать, что Путин является частью этой оси агрессоров: Китай финансирует и поддерживает военные действия против Украины, снабжая путинские банкоматы наличными, чтобы он мог поддерживать свою военную машину, а также электронику и оборудование, необходимые ему для поддержания своей оборонной промышленной базы.

Поэтому я думаю, действительно важно признать, что Владимир Путин — агрессор, но я считаю, что он также трус.

Иран поставляет России дроны Шахед и ракеты, а северокорейские солдаты сражаются в первой крупной сухопутной войне в Европе, в то время как они поставили России миллионы, возможно, от 6 до 8 млн артиллерийских снарядов и ракет.

Что они все получают взамен? Они получают дешевую энергию в часть Китая, но также Северная Корея и Иран получают техническую помощь с различными программами вооружений, я полагаю, включая их программы ядерного оружия и, конечно, их ракетные программы. Так что, знаете ли, я думаю, чем раньше мы осознаем, что сталкиваемся с этой осью агрессоров, тем скорее президент Трамп и другие поймут: война в Украине, безусловно, имеет последствия для украинцев, но она имеет последствия для этого более широкого противостояния с осью агрессоров.

И, знаете, что их провоцирует? Я имею в виду, что провоцирует эту ось - слабость. Если вы отправитесь к Путину и пойдете на какие-то уступки. И вы думаете, что это заставит его сердце стать больше, и что он будет вести переговоры добросовестно, то этого не произойдет. Он просто прикарманит эту уступку и попытается выжать из вас больше. Поэтому я думаю, действительно важно признать, что Владимир Путин — агрессор, но я считаю, что он также трус.

— Уиткофф также упомянул НАТО и статью 5. Мы не уверены, что это должно означать. Они что, говорят о демонтаже НАТО? Согласится ли Белый дом на это? Что вы думаете?

— Нет, не это. Я думаю, что это могло быть связано с Украиной. Я не уверен.

— Но он упомянул статью 5 о коллективной обороне.

— Очевидно, что НАТО, альянс НАТО - это договор, заключенный в Соединенных Штатах. И, конечно, вы знаете, что президент Трамп - не король. Вы знаете, что он президент в республике с федеральной системой правления, в республике, которая была основана на разделении властей. Президент, конечно, обладает широкими полномочиями в области внешней политики и обороны. Но у Конгресса, как вы знаете, много полномочий. Вы знаете, он распоряжается финансами, имеет право заключать договоры. И американский народ и, конечно же, представители Конгресса по-прежнему поддерживают альянс НАТО, потому что, как мы знаем, альянс действительно укрепился с включением в него Финляндии и Швеции. Я думаю, что сейчас вы видите не только укрепление альянса в целом, но и региональное, субрегиональное сотрудничество в области безопасности, которое вы наблюдаете в Северном регионе, в Балтийском регионе и с Польшей, я думаю, это чрезвычайно важно, и это рисует очень хорошие перспективы для сдерживания дальнейшей агрессии Путина. Но я думаю, что в разговорах с президентом Трампом также важно подчеркнуть, Россия ведет более масштабную войну. Конечно, как вы хорошо знаете, Путин проводит постоянные кампании кибершпионажа и информационной войны с использованием кибертехнологий, участвует в других формах теневой войны, свидетелями чего мы недавно стали: перерезание подводных кабелей, поджоги складов, нападения на инфраструктуру, убийства и попытки покушения, в том числе на главного исполнительного директора Rheinmetall, крупнейшей оборонной компании Германии.

Поэтому, знаете, для журналистов и других людей очень важно продолжать освещать теневую войну, которую ведет Владимир Путин. И я думаю, это убедит людей в том, что поставлено на карту и насколько важна постоянная поддержка Украины. И если президент Трамп и другие будут опять же иметь с ним проблемы. Дело не в его целях, верно? А в том, как он к ним подходит.

— Знаете ли, Трамп не король, вы правы, но все же он может пренебрегать своими обязательствами в НАТО, например. Настораживает, что когда Трампа спросили о защите Восточной Европы, он уверенно ответил, что поддерживает Польшу, но не страны Балтии. Он был в некотором замешательстве. Мы не поняли его реакции, но это было странно. О чем это нам говорит? Я имею в виду, имеют ли страны Балтии какую-то стратегическую ценность для нынешней администрации? И в настоящее время мы ощущаем некоторую напряженность в связи с предстоящими совместными с Россией военными учениями «Запад 2025» в соседней Беларуси. Стоит ли нам ожидать вторжения России в страны Балтии?

— Нет, я не думаю, что мы увидим какую-либо агрессию, наглую агрессию или прямую агрессию в отношении стран Балтии.

Конечно, они ежедневно подвергаются различным формам агрессии в плане политических диверсий и так далее.

Но вы знаете, что российские вооруженные силы - это то, о чем мы должны помнить, верно? Я имею в виду, что мы должны относиться к России очень серьезно из-за ядерного оружия. Очевидно, что у них все еще есть значительные возможности для нанесения ударов большой дальности, поскольку мы видим, что они продолжают наступление в Украине. Но я думаю, что вы также должны помнить о наступлении группы Вагнера, верно? Я имею в виду бывшего зэка, и продавца хот-догов. Группа наемников захватила крупный российский штаб, а затем двинулась на Москву и сбила несколько самолетов. Поэтому я считаю, что для нас очень важно продолжать укреплять нашу обороноспособность и быть уверенными в себе?

(...) многие американцы считают, что многие европейские страны, не Финляндия, но другие, на халяву пользуются щедростью американских налогоплательщиков.

И поэтому я думаю, что если и есть что-то положительное в том, что сказал и сделал президент Трамп, так это то, что наконец-то европейские страны, такие как Германия, осознали, что им необходимо взять на себя справедливую долю бремени обороны. Когда президент Трамп говорит о том, о сем, что ставит под сомнение обязательства США, то я думаю, что важно понять, в чем причина подобных заявлений. Главная причина заключается в том, что многие американцы считают, что многие европейские страны, не Финляндия, но другие, даром пользуются щедростью американских налогоплательщиков.

И они думают, что Америка оплачивает счета за европейскую оборону. А Европа вкладывает деньги в социальные программы, которые на самом деле финансируются американскими налогоплательщиками. Поэтому многие американцы считают, что почему бы нам не потратить эти деньги в нашей собственной стране? Почему мы не отдаем приоритет нашей обороне? Европейцы богаты, они могут позаботиться об этом. Я не говорю, что это мое отношение, но это отношение многих американцев и многих тех, кто голосовал за президента Трампа. И поэтому я хотел бы, чтобы была позитивная повестка дня с вашей стороны о разделении бремени обороны. И да, похоже, все понимают это теперь в Европе, и вы видите, вы видите больше инвестиций, особенно в Германии.

Потому что если вы рассматриваете инвестиции в оборону в процентах от ВВП, то все дело в Германии, которая обладает такой большой экономикой и имеет потенциал для значительного повышения коллективной безопасности в Европе, взяв на себя справедливую долю бремени.

Кроме того, как я уже говорил, речь идет об энергетической безопасности и экономическом росте. И я бы добавил к этому противодействие различным формам китайской экономической агрессии, а также угрозе со стороны России, особенно в области энергетической безопасности, а также прямой военной угрозе. Так почему бы нам не создать совместную позитивную повестку дня?

Я имею в виду, что я действительно хотел бы это увидеть.

— Сейчас в Европе идут дебаты о так называемой Европейской армии, которые появились еще в 50-х годах, однако снова активны. И я хотела бы узнать ваше мнение по этому поводу, как она должна выглядеть? А еще о ядерном сдерживании.

— У нас и так есть европейская армия, она называется НАТО. И вы видели, что НАТО действует очень эффективно, потому что у него есть зрелая военная командная структура, а также зрелая политическая структура. И результатом этого стала Европейская инициатива по сдерживанию, которая действует с момента вторжения в Грузию в 2008 году. Я думаю, что это была чрезвычайно эффективная инициатива. Например, размещение европейских войск на восточной границе Европы в Польше и странах Балтии. И, конечно, у вас есть не только войска, которые там размещены, но и возможность, основываясь на некоторых, по крайней мере, первоначальных инвестициях в улучшение инфраструктуры и на том, что Альянс имеет в плане транспортных возможностей, морских и воздушных, быстро укрепить эти силы, если это необходимо, и проецировать силу на сушу из космоса, киберпространства, аэрокосмического и морского пространства.

Так что, знаете, такая структура командования, такой спектр возможностей, привязанных к политической организации… Я думаю, что Европа будет бороться, знаете ли, за разработку такой структуры. Так что давайте использовать НАТО и укреплять НАТО. НАТО, конечно, не без проблем.

Есть страны в НАТО, которые часто расходятся с подавляющим большинством стран остального НАТО. Я имею в виду Турцию в частности, или Венгрию, например, или сейчас, знаете ли, Словакию, других, которые были под сильным влиянием российской подрывной деятельности.

Но это часть конкуренции, в которой мы участвуем. Я думаю, что в данный момент времени потребуются годы, чтобы создать такие структуры, которые позволят Европе создать европейские вооруженные силы, совместные вооруженные силы, связанные с политической структурой, которая будет работать. Как я уже говорил, то, что можно сделать, уже делается, это подгруппы в рамках НАТО, которые расширяют многостороннее сотрудничество в вопросах обороны, а также в вопросах гражданской обороны, например, или кибербезопасности, и, конечно, естественным географическим регионом для этого являются Северные страны, страны Балтии и Польша.

У нас есть наши проблемы. Но то, о чем я говорил, у Владимира Путина тоже есть свои проблемы, так что пришло время нам объединиться. И Литва — это настоящий пример силы и того, как мы можем победить, если у нас есть воля к победе. Так что спасибо за возможность быть с вами.

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