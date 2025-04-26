Хуситы сообщили о ранении троих моряков из России при ударе США 3 26.04.2025, 22:05

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Американцы об ударах не сообщали.

В результате удара США по йеменскому нефтяному порту Рас Иса на побережье Красного моря пострадали трое российских моряков, сообщил министр иностранных дел Йемена Джамаль Амир в соцсети X, заметил сайт РБК.

По его словам, вчерашний удар был направлен «на судно, стоявшее в порту Рас Иса, с целью помешать ему выгрузить партию нефти».

Пострадавшие — Роман Кашпур, Игорь Казаченко и Артем Ванин, они были спасены йеменской береговой охраной, рассказал министр.

Центральное командование американских вооруженных сил CENTCOM об ударах 25 апреля не сообщало.

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