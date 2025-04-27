Bild: Трамп теряет терпение и угрожает Путину

Bild: Трамп теряет терпение и угрожает Путину4
- 27.04.2025, 14:56
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Что это даст Украине?
После саммита в Ватикане и разговора с Владимиром Зеленским в позиции Трампа произошел неожиданный поворот: он впервые усомнился в мирных намерениях Путина. Однако что сулит Украине это прозрение?
От доверия к сомнениям: Трамп меняет риторику
Как пишет военный обозреватель Bild Юлиан Репке, за три дня до встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп продолжал утверждать, что «доверяет Путину» и верит в его желание мира.
Однако после переговоров в Ватикане и очередных российских ракетных ударов по гражданским районам Украины его позиция резко изменилась.
В своем аккаунте в социальной сети Truth Social Трамп заявил: «У Путина не было никаких причин обстреливать ракетами гражданские районы, города и деревни. Это заставляет меня думать, что, возможно, он вовсе не хочет прекращать войну, а просто водит меня за нос».
Ярость российских пропагандистов
Такая перемена в риторике вызвала вспышку негодования среди российских военных блогеров. В Telegram один из них возмутился: «Путин не хочет мира?! Что, черт возьми, Зеленский шепнул Трампу на ухо за эти несколько минут?!»
В Кремле явно не рассчитывали на то, что главный сторонник «переговоров любой ценой» начнет открыто сомневаться в честности Москвы.
Факты, которые нельзя игнорировать
Украина еще 11 марта согласилась на немедленное прекращение огня, тогда как Россия это предложение отвергла. Последовавшее за этим «пасхальное перемирие» длилось всего 30 часов и завершилось массированными ударами по всей территории Украины, приведшими к гибели и ранениям более ста мирных жителей.
Эти события, очевидно, разрушили прежнюю картину мира, которую Трамп так настойчиво защищал.
Но помощь Украине под вопросом
Тем не менее даже смена настроений в Белом доме пока не означает реальной помощи Украине. Трамп дал понять, что в случае дальнейших провокаций со стороны России реакция США ограничится «банковскими и вторичными санкциями».
О прямой военной поддержке речи не идет. Более того, ранее госсекретарь США Марко Рубио цинично объяснил стратегию: если одна из сторон будет мешать переговорам, США просто «назовут их идиотами» и «откажутся от процесса».
Даже если Трамп окончательно потеряет иллюзии насчет Путина, это не приведет к серьезным изменениям в политике США. Реальная поддержка Украине - военная, дипломатическая или экономическая - все еще остается под большим вопросом со стороны новой администрации США.