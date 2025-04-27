Bild: Трамп теряет терпение и угрожает Путину 4 27.04.2025, 14:56

3,018

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Что это даст Украине?

После саммита в Ватикане и разговора с Владимиром Зеленским в позиции Трампа произошел неожиданный поворот: он впервые усомнился в мирных намерениях Путина. Однако что сулит Украине это прозрение?

От доверия к сомнениям: Трамп меняет риторику

Как пишет военный обозреватель Bild Юлиан Репке, за три дня до встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп продолжал утверждать, что «доверяет Путину» и верит в его желание мира.

Однако после переговоров в Ватикане и очередных российских ракетных ударов по гражданским районам Украины его позиция резко изменилась.

В своем аккаунте в социальной сети Truth Social Трамп заявил: «У Путина не было никаких причин обстреливать ракетами гражданские районы, города и деревни. Это заставляет меня думать, что, возможно, он вовсе не хочет прекращать войну, а просто водит меня за нос».

Ярость российских пропагандистов

Такая перемена в риторике вызвала вспышку негодования среди российских военных блогеров. В Telegram один из них возмутился: «Путин не хочет мира?! Что, черт возьми, Зеленский шепнул Трампу на ухо за эти несколько минут?!»

В Кремле явно не рассчитывали на то, что главный сторонник «переговоров любой ценой» начнет открыто сомневаться в честности Москвы.

Факты, которые нельзя игнорировать

Украина еще 11 марта согласилась на немедленное прекращение огня, тогда как Россия это предложение отвергла. Последовавшее за этим «пасхальное перемирие» длилось всего 30 часов и завершилось массированными ударами по всей территории Украины, приведшими к гибели и ранениям более ста мирных жителей.

Эти события, очевидно, разрушили прежнюю картину мира, которую Трамп так настойчиво защищал.

Но помощь Украине под вопросом

Тем не менее даже смена настроений в Белом доме пока не означает реальной помощи Украине. Трамп дал понять, что в случае дальнейших провокаций со стороны России реакция США ограничится «банковскими и вторичными санкциями».

О прямой военной поддержке речи не идет. Более того, ранее госсекретарь США Марко Рубио цинично объяснил стратегию: если одна из сторон будет мешать переговорам, США просто «назовут их идиотами» и «откажутся от процесса».

Даже если Трамп окончательно потеряет иллюзии насчет Путина, это не приведет к серьезным изменениям в политике США. Реальная поддержка Украине - военная, дипломатическая или экономическая - все еще остается под большим вопросом со стороны новой администрации США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com