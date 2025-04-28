На белорусско-польской границе случился коллапс 28.04.2025, 21:08

Автомобили и автобусы стоят в очереди сутками.

По данным Госпогранкомитета на 18.00, более 1600 автомобилей и 100 автобусов ждут выезда из Беларуси в Польшу. Как пишут белорусы в чатах по пересечению границы, в автомобилях многие проводят до трех суток. А из-за очередей некоторые ждут автобусы на вокзале в Варшаве почти сутки.

Автомобили. «Похоже, на трое суток я в Бресте застрял?»

Очереди в пункте пропуска «Брест» (единственном на белорусско-польской границе) начали расти с минувшего вторника, 21 апреля. Если утром выезда в Польшу ожидали 67 автомобилей, то уже к середине 22 апреля их количество перевалило за 1000. Дальше — больше. В четверг, 24 апреля, количество легковых авто, ожидающих выезда, превысило 1500, а к ночи пятницы, 25 апреля, доросло до 1730, пишет «Зеркало».

В субботу и воскресенье выезда ожидали уже 1700−1800 автомобилей. Рекорд был зафиксирован в ночь с 26 на 27 апреля: тогда в очереди находилось 1860 автомобилей. Между тем, как сообщает Onliner, предыдущий рекорд составлял 1470 автомобилей и был зафиксирован в ночь с 27 на 28 октября 2024 года.

Ситуация немного улучшилась в понедельник, 28 апреля. По данным Госпогранкомитета на 18:00, выезда в Польшу ждали 1660 автомобилей.

— Только что я зарегистрировался 1636-м в очереди. Похоже, на трое суток я в Бресте застрял? — пишет Александр в тематическом чате.

Вадим уже делится опытом. Он зарегистрировался 24 апреля в 18.27. В пункт пропуска по электронной очереди его вызвали лишь 28 апреля в 6.43.

— Заехали 1512-й машиной, — пишет мужчина и добавляет, что провел на границе чуть меньше четырех часов.

Похожая история и у Марии. В электронную очередь она встала 24 апреля в 12.32 и была 1430-й. В пункт пропуска ее вызвали в воскресенье, 27 апреля, в 17.09. То есть свою очередь она ждала три дня, четыре часа и 37 минут.

— В 20.58 выехали из РБ (сам контроль прошли быстро, все остальное время просто ждали, пока очередь на мосту рассосется), — рассказывает она. — В 23.00 прошли паспортный контроль у поляков. Работала вторая, третья и седьмая колеи, на второй очередь двигалась чуть быстрее. Через одного отправляли на рентген или в яму. В 23.35 заехали на рентген. Одновременно запускали до трех машин, в зависимости от количества ожидающих. Пока автомобиль на рентгене, пассажиры находятся в комнате ожидания (там есть туалет и относительно тепло). В 00.05 выехали с рентгена. В 00.09 — с польской границы. Время прохождения — семь часов.

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