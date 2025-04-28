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Трамп — о третьем президентском сроке: Это не то, что я собираюсь делать

  • 28.04.2025, 21:11
Трамп — о третьем президентском сроке: Это не то, что я собираюсь делать

Президент США отметил, что это было бы «большим потрясением» для страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается пытаться остаться главой государства на третий срок. Такое заявление он сделал в интервью The Atlantic, опубликованном 28 апреля.

«Это не то, что я собираюсь делать. И я думаю, это было бы очень трудно», — сказал он.

Трамп отметил, что попытка пойти на третий срок была бы «большим потрясением» для страны. При этом, пишет The Atlantic, он дважды отметил, что многие его сторонники хотят, чтобы он баллотировался на третий срок.

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