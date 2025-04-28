Ученые: Большие самолеты могут помочь охладить Землю 7 28.04.2025, 22:04

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Ученые из Великобритании предлагают использовать Boeing 777F для аэрозольных стратосферных инъекций.

Университетский колледж Лондона (UCL) предложил использовать большие самолеты типа Boeing 777F для впрыска в стратосферу диоксида серы: частицы вещества отражают солнечный свет. Проблема глобального потепления нуждается в неотложном решении, ведь в прошлом году средняя температура на Земле превысила показатели доиндустриального уровня на 1,5 градуса Цельсия.

Охлаждать планету с помощью стратосферных аэрозольных инъекций учёные уже предлагали раньше, но оптимальным считался вариант распыления на высоте 20 км над тропиками, а для этого нужно было разрабатывать совершенно новые самолеты. Этот процесс мог бы занять годы в то время, когда проблема с глобальным потеплением требует сиюминутной реакции уже сейчас, информирует Phys.org.

UCL представил результаты моделирования с уже существующими коммерческими самолетами. Исследование было опубликовано в журнале Earth's Future. Расчеты подтвердили, что стратосферные аэрозольные инъекции могут охладить землю на 0,6 градуса Цельсия при условии, что они будут осуществлены на высоте 13 км и вблизи полярных регионов Земли. В таком случае придется использовать больше диоксида серы, но в сложившихся условиях это может быть приемлемый вариант, считают исследователи.

Соавтор моделирования Уэйк Смит, преподаватель Йельской школы окружающей среды, сказал: «Хотя уже существующие самолеты все равно потребуют значительной программы модификации, чтобы они могли функционировать как танкеры для распыления, этот путь будет намного быстрее разработки нового самолета».

Впрыскивать диоксид серы необходимо именно в стратосфере. В аэрозольные частицы быстро развеиваются облаками и выпадают дождем. Однако стратосфера сухая, стабильная и свободная от облаков, добавленные частицы остаются там месяцами или годами – в зависимости от высоты распыления. Технология имеет и побочные негативные последствия, такие как выпадение кислотных дождей.

Ученые подсчитали, что для эффективного охлаждения Земли требуется 12 миллионов метрических тонн диоксида серы в год на 13 км весной и летом для каждого полушария. Использование аэрозольных стратосферных инъекций не отменяет потребность в уменьшении количества выбросов в атмосферу. Достичь нужной температуры можно будет только благодаря комбинации разных подходов и технологий.

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