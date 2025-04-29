На границе Индии и Пакистана началась перестрелка 2 29.04.2025, 22:10

Ранее премьер-министр Индии дал армии полную свободу действий.

Пакистан в шестой раз нарушил режим прекращения огня вдоль международной границы в Джамму в секторе Паргвал в Джамму и Кашмир, сообщает India Today.

По информации издания, это привело «к жесткому ответу» индийской армии. Перестрелка произошла на фоне обострения напряженности в отношениях между странами после теракта в Пахалгаме 22 апреля.

Пакистанские издания о боях пока не сообщали.

Как сообщал Charter97.org, премьер-министр Индии Нарендра Моди дал армии «полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках ответа» Пакистану за теракт в Кашмире.

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