На границе Индии и Пакистана началась перестрелка

На границе Индии и Пакистана началась перестрелка2
- 29.04.2025, 22:10
Ранее премьер-министр Индии дал армии полную свободу действий.
Пакистан в шестой раз нарушил режим прекращения огня вдоль международной границы в Джамму в секторе Паргвал в Джамму и Кашмир, сообщает India Today.
По информации издания, это привело «к жесткому ответу» индийской армии. Перестрелка произошла на фоне обострения напряженности в отношениях между странами после теракта в Пахалгаме 22 апреля.
Пакистанские издания о боях пока не сообщали.
Как сообщал Charter97.org, премьер-министр Индии Нарендра Моди дал армии «полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках ответа» Пакистану за теракт в Кашмире.