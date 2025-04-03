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Сибига о производстве оружия в Украине: Мы уже почти на 40% самодостаточны

  • 3.04.2025, 20:54
Сибига о производстве оружия в Украине: Мы уже почти на 40% самодостаточны
Андрей Сибига
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Киев интенсивно развивает свою оборонную промышленность.

Украина интенсивно развивает свою оборонную промышленность, в частности производит миллионы беспилотников в год. Таким образом страна уже почти на 40% самодостаточна в изготовлении оружия.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе.

«Сегодня на заседании Совета Украина-НАТО я сосредоточусь на самодостаточности — Украины и Европы. Украина сейчас тратит 26% своего бюджета на оборону», - сказал Сибига.

По его словам, украинская оборонная промышленность производит миллионы беспилотников в год.

«Мы уже почти на 40% самодостаточны. И мы можем увеличить все эти показатели», - отметил глава МИД.

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