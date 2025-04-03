Сибига о производстве оружия в Украине: Мы уже почти на 40% самодостаточны
- 3.04.2025, 20:54
Киев интенсивно развивает свою оборонную промышленность.
Украина интенсивно развивает свою оборонную промышленность, в частности производит миллионы беспилотников в год. Таким образом страна уже почти на 40% самодостаточна в изготовлении оружия.
Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе.
«Сегодня на заседании Совета Украина-НАТО я сосредоточусь на самодостаточности — Украины и Европы. Украина сейчас тратит 26% своего бюджета на оборону», - сказал Сибига.
По его словам, украинская оборонная промышленность производит миллионы беспилотников в год.
«Мы уже почти на 40% самодостаточны. И мы можем увеличить все эти показатели», - отметил глава МИД.