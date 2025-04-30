Полина Шарендо-Панасюк призвала спасти Викторию Кульшу 30.04.2025, 10:31

Виктория Кульша

Политзаключенная находится на грани жизни и смерти.

Бывшая политзаключенная, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк призвала спасти Викторию Кульшу, которая должна была выйти на свободу 6 апреля:

— Виктория Кульша с момента помещения в СИЗО-3 Гомеля объявила бессрочную голодовку! Это ее шестая голодовка за время заключения, и на этот раз — до конца: либо мы добьемся ее освобождения, либо она погибнет.

Происходящее с Викторией Кульшей иначе как убийством назвать нельзя! Против нее оккупационный режим сфабриковал уже пятое уголовное дело, и ее в четвертый раз собираются судить по политически мотивированным обвинениям по печально известной статье 411 («неподчинение администрации колонии»). Это просто чудовищное издевательство над человеком, месть хунты несгибаемой женщине.

Перед тем, как меня освободили в феврале 2025 года, я видела Викторию Кульшу в колонии №24. Она выглядела как живой покойник: бледная кожа, сильное истощение, еле передвигалась, у нее был сильный отек лица. Я знала, что из-за предыдущих голодовок и ужасных мучений бесконечными ШИЗО у нее начались серьезные проблемы с сердцем, почками и гинекологией — вплоть до кровотечений! И в таком состоянии 8 января 2025 года ее снова бросили на 60 дней в ШИЗО, где просто истязали холодом, намеренно не закрывая форточку в камере зимой. А по стенам «отремонтированной» камеры текла вода... Параллельно оперативник ПК-24 Дмитрий Саманчук, не выходя из теплого кабинета, совершал должностное преступление, фабрикуя на Викторию новое «уголовное дело» по статье 411.

Но до этого «суда» Виктория Кульша может просто не дожить! Она продолжает борьбу и отказывается от какого-либо сотрудничества с хунтой: признавать вину, предавать активистов, дезинформировать общественность «покаянными» видео. Это ее принципиальный выбор. Мне известно, что за годы заключения Виктория несколько раз объявляла голодовки, некоторые из которых заканчивались госпитализацией. Протестуя против беззакония, Кульша трижды пыталась покончить с собой, на что режим отвечал ШИЗО и карательной психиатрией.

Еще в колонии Виктория сказала мне, что в случае нового обвинения она снова объявит голодовку и на этот раз пойдет до конца. Я знаю, что, несмотря на сокрытие режимом информации о состоянии Виктории Кульши, она находится в критическом психологическом и физическом состоянии. Бесконечные суды, этапы и долгие месяцы в ШИЗО довели ее до грани жизни и смерти. На этот раз Виктория принципиально решила идти до конца. Зная ее принципиальность, это звучит как смертный приговор, потому что, если ее сейчас снова отправят в лукашенковский концлагерь, там ее добьют!

Виктория Кульша может стать первой женщиной-политзаключенной, погибшей в лукашенковских застенках! Ее вероятная гибель, безусловно, будет на совести оккупационного режима, его палачей и каждого коллаборанта! Но это убийство может произойти на наших глазах! Допустим ли мы его?! Освобождение Беларуси невозможно без освобождения отдельных героев белорусского сопротивления!

Прошу белорусскую и международную общественность, политиков, дипломатов, депутатов, журналистов сделать все возможное для спасения Виктории Кульши!

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