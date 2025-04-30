Торговая война Трампа и Китая: как девальвация юаня ударит по России 30.04.2025, 13:56

Доходы РФ от экспорта снизятся еще больше.

Российские чиновники предупредили во вторник, что экономика страны может столкнуться с серьезными трудностями, если Китай решится на девальвацию юаня в ответ на высокие тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом на фоне эскалации торговой войны, пишет Newsweek.

Почему это важно?

В финансовых кругах растет опасение, что Пекин может решиться на девальвацию юаня, возможно, на 30 процентов, чтобы смягчить экономические последствия от американских тарифов. Белый дом предпринимает новые шаги в торговой войне с Китаем — 245-процентные тарифы на некоторые товары из Китая.

Что нужно знать?

Кирилл Тремасов, советник председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, сказал, что если Китай намеренно ослабит свою валюту, российский рынок может быть переполнен дешевыми китайскими товарами, что негативно скажется на внутренних производителях.

«Если стороны [США и Китай] зайдут слишком далеко в этом противостоянии, результатом может стать ослабление китайской валюты», — сказал Тремасов. «Это, в свою очередь, повысит конкурентоспособность китайских товаров на других рынках, включая наш».

«У нас значительная долю импорта из Китая. И с этой стороны могут возникнуть риски для российских производителей. Если произойдет массовый наплыв китайских товаров в российскую экономику», — добавил он.

Тремасов отметил, что российский экспорт в Китай в основном состоит из сырьевых товаров, которые «не слишком чувствительны» к колебаниям юаня. «Поэтому влияние на экспорт будет незначительным», — сказал он.

«Это может создать определенные риски для российской экономики», — отметил Тремасов.

Он предупредил, что продолжительная торговая война может привести к замедлению глобальной экономической активности, что повлияет на спрос на сырьевые материалы и, следовательно, снизит доходы России от экспорта, усилит давление на рубль и создаст «определенные инфляционные риски».

2 апреля Трамп ввел тарифы на более чем 180 стран, что вызвало худшую однодневную потерю на фондовом рынке с момента пандемии COVID-19. Пекин ответил увеличением тарифов на американский импорт до 125 процентов, восприняв заявления Трампа как «шутку».

Какова позиция Китая?

Министерство финансов Китая заявило 11 апреля: «Применение США чрезмерно высоких тарифов против Китая серьезно нарушает международные экономические и торговые правила, противоречит основным экономическим принципам и здравому смыслу, и является актом одностороннего запугивания и принуждения».

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