Трамп примет участие в саммите НАТО в Гааге
- 4.04.2025, 19:18
Об этом сообщил глава МИД Польши.
Президент США Дональд Трамп остается преданным ст. 5 НАТО касательно взаимной обороны и будет на саммите НАТО в Гааге 24–26 июня. Об этом на полях встречи министров иностранных дел Альянса в Брюсселе сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский, его цитирует Reuters.
Агентство отмечает, что политика Трампа заставила Европу сомневаться, придут ли США на помощь ЕС по принципу взаимной обороны в случае возможного нападения на кого-либо из стран-членов.
Однако на встрече глав МИД в Брюсселе госсекретарь США Марко Рубио сказал союзникам, что Вашингтон остается преданным Альянсу, хотя и ожидает от стран увеличения расходов на оборону и даст им некоторое время для этого.
На вопрос, верит ли Сикорский преданности США ст. 5 НАТО, дипломат ответил утвердительно.
«Президент Трамп подтвердил это лидерам, она все еще действует, и, как мы слышим, президент Трамп будет на саммите в Гааге», – сказал Сикорский.