Трамп примет участие в саммите НАТО в Гааге 4.04.2025, 19:18

Об этом сообщил глава МИД Польши.

Президент США Дональд Трамп остается преданным ст. 5 НАТО касательно взаимной обороны и будет на саммите НАТО в Гааге 24–26 июня. Об этом на полях встречи министров иностранных дел Альянса в Брюсселе сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский, его цитирует Reuters.

Агентство отмечает, что политика Трампа заставила Европу сомневаться, придут ли США на помощь ЕС по принципу взаимной обороны в случае возможного нападения на кого-либо из стран-членов.

Однако на встрече глав МИД в Брюсселе госсекретарь США Марко Рубио сказал союзникам, что Вашингтон остается преданным Альянсу, хотя и ожидает от стран увеличения расходов на оборону и даст им некоторое время для этого.

На вопрос, верит ли Сикорский преданности США ст. 5 НАТО, дипломат ответил утвердительно.

«Президент Трамп подтвердил это лидерам, она все еще действует, и, как мы слышим, президент Трамп будет на саммите в Гааге», – сказал Сикорский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com