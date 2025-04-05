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РФ начала бросать в штурмы военную полицию

  • 5.04.2025, 8:20
РФ начала бросать в штурмы военную полицию

Из-за острого дефицита живой силы.

Большие потери ВС РФ и низкий набор контрактников вынуждают Кремль идти на крайние меры. В бой начали бросать «элиту» - военную полицию.

Информация об этом появилась в Z-каналах в начале апреля, передает Dialog.UA.

«По всему фронту четко прослеживается тенденция постепенной отправки военной полиции в штурма. Людей все меньше и меньше на всех направлениях. Очевидно, поток желающих заключить контракт не так велик, как хотелось бы», - сообщили Z-блогеры.

Примечательно, что новость порадовала некоторых российских пропагандистов. Злорадствовал, среди прочих, Z-военкор Романов.

«Более дерзких, заряженных бойцов, при этом чем ближе к тылу, тем заряженнее, я не встречал. На постах всегда в полной выкладке: в брониках, некоторые даже с СВД (вероятно, имеется в виду снайперская винтовка Драгунова - ред.)! Всегда надменны. Кто здесь хозяин - читается с первой фразы. Уверен, они и в штурме смогут затереть противнику за БРку и провести ему «по-о-олный досмотр». Пришло ваше время!» - написал Романов.

Отметим, что военная полиция в считается неприкасаемой «элитой» в оккупационной армии РФ. В боях не замечена. Занимается охраной блокпостов, поиском дезертиров и прочих нарушителей, отправкой в штурмы калек, выполняет роль заградотрядов и так далее.

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