В Брестском районе взорвался боеприпас
- 5.04.2025, 11:41
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Погиб подросток.
Все случилось вечером 4 апреля в агрогородке Страдечь Брестского района. Как сообщает Следственный комитет Беларуси, во дворе дома взорвался «неустановленный боеприпас». В это время там же находились дедушка с двумя внуками 14 и 15 лет.
— От полученных травм один из подростков скончался. Пенсионеру и второму ребенку экстренно оказывается медицинская помощь, — сообщает Следственный комитет. -В ходе осмотра следователи обнаружили корпус боеприпаса во дворе дома в груде металлолома. Изъяты вещественные доказательства, допрошены свидетели. Следствие устанавливает происхождение снаряда и все обстоятельства трагедии.
Координирует работу следователей начальник УСК по Брестской области Виктор Леган.
Сейчас по факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 295 (Незаконные действия в отношении взрывчатых веществ).