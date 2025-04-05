Система платежей Центробанка России упала второй раз за две недели 1 5.04.2025, 13:24

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Сбои произошли в крупных городах — Москве и Санкт-Петербурге, а также в ряде областей.

Пользователи по всей России столкнулись с перебоями в работе Системы быстрых платежей (СБП), а также с проблемами при использовании онлайн-сервисов Альфа-банка и Т-банка, пишет The Moscow Times.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работоспособность цифровых сервисов в режиме реального времени.

Сбои в СБП зафиксированы в крупных городах — Москве и Санкт-Петербурге, а также в Свердловской, Нижегородской, Тверской и Челябинской областях. Это уже не первый случай неполадок в работе системы: предыдущий крупный сбой был зафиксирован 26 марта.

Пользователи Альфа-банка сообщили о проблемах с доступом к мобильному приложению, сайту и работой основных сервисов банка. Согласно данным портала Сбой.рф, к 12:45 по московскому времени количество жалоб от клиентов превысило 6,3 тысячи. Больше всего сообщений поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Новосибирской и Тверской областей.

С аналогичными проблемами столкнулись и клиенты Т-банка. Сбои в работе мобильного приложения и сайта начали фиксироваться после 10:00 мск. Жалобы поступали из Москвы, а также Мордовии, Брянской, Тверской и Новосибирской областей.

Последний масштабный инцидент, связанный с работой СБП, произошел 26 марта, когда пользователи массово жаловались на невозможность проводить переводы через систему. Тогда затруднения испытывали клиенты Сбербанка, Альфа-банка и Т-банка.

Позже Роскомнадзор сообщил, что причина сбоя заключалась в технических неполадках на инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора СБП. Проблему тогда удалось оперативно устранить.

Система быстрых платежей — сервис Банка России, позволяющий мгновенно переводить деньги между счетами в разных банках по номеру мобильного телефона, оплачивать покупки, услуги и налоги, а также делать другие операции.

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