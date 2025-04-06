Геологи: Северная Америка «стекает» в мантию Земли 1 6.04.2025, 16:56

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Ученые впервые наблюдают процесс кратонного истончения.

Ученые из Техасского университета в Остине выяснили, что нижняя часть континента Северная Америка медленно стекает вглубь Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

В новом исследовании отмечается, что этот процесс может быть вызван остатками древней тектонической плиты Фаралон, которая погружается под Североамериканскую тектоническую плиту в течение многих миллионов лет. Тип литосферной плиты в этом регионе носит название кратона. Это большие и относительно стабильные участки земной коры, которые остаются практически неизменными в течение длительного времени. Однако сейчас ученые впервые наблюдают процесс кратонного истончения.

Породы плавятся в верхнем слое мантии Земли, объединяются, и набирая достаточно массы, «стекают» вглубь. Это приводит к истончению литосферы. Преимущественно этот процесс сконцентрирован на Среднем Западе США. Однако исследователи призывают не переживать, поскольку это все происходит очень медленно и впоследствии должно прекратиться совсем, поскольку остатки тектонической плиты Фаралон погружаются все глубже в мантию и оказывают все более слабое влияние на кратон североамериканского континента.

Ученые отмечают, что этот процесс чрезвычайно важен для понимания того, как развивалась наша планета, как возникают континенты и как они разрушаются. По словам ведущего автора исследования, доктора Цзюньлинь Хуа из Университета науки и технологий Китая, который создал новую полноволновую сейсмическую томографическую модель для Северной Америки с использованием подхода, разработанного соавтором Стивеном Грандом, ученым впервые удалось наблюдать за процессом «капания» литосферных плит в мантию Земли.

Ученым удалось выяснить, что древняя океаническая тектоническая плита Фаралон погружается под континент Северной Америки в течение последних 200 млн лет. Однако она сыграла важную роль в формировании Североамериканской плиты, а сейчас, по мнению исследователей, медленно разрушает континент снизу, перенаправляя поток мантии таким образом, что он сдвигает дно кратона и высвобождает летучие соединения, которые ослабляют его основу.

Цзюньлинь Хуа отмечает, что процесс капания преимущественно сосредоточен на территории Соединенных Штатов и Канады. Исследователи также настаивают на том, что созданная ими модель более-менее реалистична.

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