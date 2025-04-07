Цена нефти Brent рухнула ниже $64 за баррель 7.04.2025, 9:41

Впервые с апреля 2021 года.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,89% — до $63,75 за баррель по состоянию на 09:00 по Минску.

В ночь на 7 апреля стоимость фьючерсов на минимуме доходила до $63,01 за баррель. Нефть марки Brent торгуется ниже отметки $64 за баррель впервые с 14 апреля 2021 года.

Начиная с момента, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин, цена барреля нефти рухнула более чем на $11 в абсолютном выражении.

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