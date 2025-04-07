закрыть
7 апреля 2025, понедельник, 9:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Цена нефти Brent рухнула ниже $64 за баррель

  • 7.04.2025, 9:41
Цена нефти Brent рухнула ниже $64 за баррель

Впервые с апреля 2021 года.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,89% — до $63,75 за баррель по состоянию на 09:00 по Минску.

В ночь на 7 апреля стоимость фьючерсов на минимуме доходила до $63,01 за баррель. Нефть марки Brent торгуется ниже отметки $64 за баррель впервые с 14 апреля 2021 года.

Начиная с момента, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин, цена барреля нефти рухнула более чем на $11 в абсолютном выражении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук