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США доставили в Израиль батареи ПВО THAAD

  • 7.04.2025, 14:31
  • 1,688
США доставили в Израиль батареи ПВО THAAD

Также Вашингтон доставил батареи Patriot.

США доставили в Израиль батареи противовоздушной обороны THAAD на фоне обострения напряженности между Вашингтоном и Тегераном, сообщает Times of Israel.

По данным Al-Hadath, американский самолет Super Galaxy находился в Израиле несколько часов, он также доставил батареи Patriot, уточнило издание.

В начале марта Трамп передал иранским властям письмо с призывом перейти к переговорам о ядерной сделке. В случае отказа от диалога президент США пригрозил Ирану пошлинами и бомбардировками, «которых они прежде не видели».

Daily Mail 2 апреля писала, что США и Израиль могут нанести удары по Ирану через несколько недель. Накануне верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности.

Поставка THAAD произошла на фоне операции США в Йемене против хуситов.

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