В понедельник фондовый рынок США продолжил падение

В понедельник фондовый рынок США продолжил падение1
- 7.04.2025, 18:16
На фоне этого инвесторы ждут позитивных сигналов из Белого дома.
Американский фондовый рынок в начале недели продолжил падение, в то время как команда президента США и сам Дональд Трамп защищают спровоцировавшие обвал тарифные меры.
Как сообщает Bloomberg, фьючерсы на индекс S&P 500 упали на 3,7% в понедельник после того, как он сократился на 10% за две предыдущие торговые сессии. Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 упали на 4,5%, а на Russell 2000 – на 4%.
Инвесторы, надеющиеся на некоторое облегчение введенных США карательных мер виде пошлин на импорт со всего мира, которые грозят спровоцировать инфляцию и разрушить экономику, пока не получили позитивных сигналов из Белого дома.
Главные должностные лица американского президента Дональда Трампа, включая министра финансов Скотта Бессента, отвергли опасения инвесторов по поводу инфляции и замедления роста, настаивая на том, что бум не за горами.
Сам Трамп, отвечая на вопрос об обвале фондового рынка США, заявил в воскресенье, что он не намеренно провоцирует текущую ситуацию.
«Я не хочу, чтобы что-то пошло вниз, но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить», – сказал Трамп.
Он сослался на дефицит торгового баланса с Китаем как на основание для продолжения реализации своего тарифного плана, несмотря на недавние трудности на рынках.
Также Трамп добавил, что на выходных общался с лидерами европейских и азиатских стран по поводу введенных его администрацией пошлин, которые, как ожидается, вступят в силу на следующей неделе.