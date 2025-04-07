закрыть
7 апреля 2025, понедельник, 18:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Над поездами, которые едут из Беларуси в Калининград через Литву, будут кружить вертолеты

  • 7.04.2025, 18:44
Над поездами, которые едут из Беларуси в Калининград через Литву, будут кружить вертолеты

На это выделили 25 миллионов евро.

Литовские пограничники 7 апреля представили новый вертолет, предназначенный для сопровождения транзитных российских поездов, а также для быстрого реагирования на возможные инциденты, пишет LRT.

— Этот вертолет поможет усилить наблюдение за поездами, следующими в и из Калининградской области, — говорится в заявлении министра внутренних дел Литвы Владислава Кондратовича.

По его словам, в последние годы изменившаяся ситуация с безопасностью в регионе «привела к новым угрозам и вызовам».

Всего погранслужба Литвы закупила три вертолета, которые оснащены системами видеонаблюдения, оборудованием для подвески грузов, поисково-спасательным оборудованием, противопожарным оборудованием и медицинскими средствами.

Деньги, 25 млн евро, выделила Еврокомиссия для обеспечения безопасности в рамках Специальной транзитной схемы — она предназначена для обеспечения наземного транзита между Калининградской областью и остальной частью РФ.

— Второй и третий вертолеты будут осуществлять пограничный контроль, охрану границ, а также участвовать в операциях в случае чрезвычайной ситуации или аварии на БелАЭС, искать людей, транспортировать органы, — заявил глава пограничной службы Литвы Рустам Любаев.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук