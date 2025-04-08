Российский «АвтоВАЗ» остановил производство самой популярной машины 8.04.2025, 1:06

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Речь идет про Lada Granta.

Российский «АвтоВАЗ» временно остановит производство своей самой популярной модели — Lada Granta. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на Avtograd. По данным паблика, последний рабочий день на линии Granta намечен на 25 апреля.

В период с 28 по 30 апреля сотрудники будут переведены на режим оплаты в размере двух третей от оклада и тарифной ставки. Затем последует корпоративный весенний отпуск, который продлится с 1 по 11 мая.

Возобновление производства на линии запланировано на 12 мая. Причиной временной приостановки стало переоснащение производственных мощностей под выпуск новой модели — Lada Iskra. Если все работы не успеют завершить до 12 мая, простой с оплатой 2/3 может быть продлен.

Lada Granta стала самым продаваемым новым автомобилем в России по итогам марта 2025 года. Как сообщает Avtostat, дилеры реализовали 10,7 тыс. автомобилей этой модели. Второе место заняла Lada Vesta с результатом в 7,2 тыс. проданных единиц. Замыкает тройку лидеров китайский кроссовер Haval Jolion — почти 4 тыс. проданных машин. Далее в рейтинге следуют Chery Tiggo 7 Pro Max (3,4 тыс.) и Lada Niva Travel (2,8 тыс.).

Всего в марте 2025 года в России было продано 79,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 45,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Как ранее заявили в пресс-службе «АвтоВАЗа», продажи концерна в марте упали на треть в годовом выражении.

На фоне резкого снижения спроса и переполнения складов на «АвтоВАЗе» начали рассматривать сценарии частичной приостановки работы. Об этом 4 апреля сообщил Mash. Канал писал, что сотрудников тольяттинского предприятия уже неофициально предупредили о возможном «отпуске» в мае. Также сообщалось о планах сократить премии из-за проблем с выполнением производственного плана и падением объемов продаж.

В самом «АвтоВАЗе» тогда опровергли информацию о сворачивании или замедлении производства, подчеркнув «финансовую устойчивость» компании и стабильность ее работы.

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